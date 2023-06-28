Tradicional corrida de Vitória chega à 17ª edição e está com inscrições abertas

Corrida FAESA é uma importante competição do calendário esportivo capixaba Crédito: Divulgação

Uma das corridas mais tradicionais do Estado, a Corrida Faesa chega à sua 17ª edição. O evento será no dia 15 de outubro, em Vitória, e já está com as inscrições abertas pelo site www.faesa.br/corrida , com uma novidade para este ano. Por ser realizada no Dia do Educador, a corrida contará com uma categoria reservada aos profissionais de educação.

Com isso, serão quatro categorias ao todo: Open, PCD, Faesa e Profissionais de Educação, que é aberta para todos que trabalham direta ou indiretamente em instituições de ensino privadas ou públicas, bem como em academias e assessorias esportivas. Todas as categorias serão abertas para homens e mulheres e vão contar com premiações em medalhas, troféus e dinheiro, com valores que podem chegar até R$ 2.500,00 de forma igualitária entre as categorias.

Daniela Negri, gestora de Estratégia e Planejamento da Faesa e responsável pela organização da corrida, explica que a expectativa é de que este ano a competição reúna ainda mais corredores do que nas edições anteriores. “A Corrida Faesa é uma competição que já faz parte do calendário de muitos atletas. Trata-se do percurso mais charmoso de Vitória e buscamos promover a melhor experiência para os corredores a cada edição".

A gestora ainda destaca o objetivo em contar com mais participantes PCD e falou sobre a nova categoria para profissionais de educação. “Neste ano, nosso objetivo é aumentar ainda mais a participação dos atletas PCD, já que essa é a única competição do ES com premiação igualitária para todas as categorias, além de também prestigiar e incentivar a promoção da saúde física e mental por meio do esporte para os profissionais da educação, que terão uma categoria especial este ano”.

A prova é conhecida por ter o percurso mais charmoso entre as corridas da Capital Capixaba e também por promover o Outubro Rosa – reforçando a importância da prevenção do câncer de mama. Os 10 km terão largada às 7h, na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Centro), em frente à Praça Pio XII, passando pela avenida Nossa Senhora dos Navegantes, avenida Américo Buaiz, avenida Saturnino de Brito, terminando no quarto bolsão de estacionamento da Praia de Camburi (K6), localizado na Av. Dante Michelini.

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