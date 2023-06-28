Lutador capixaba disputa cinturão dos médios do Jungle Fight em agosto

O lutador capixaba Vitor Costa, de 22 anos, está prestes a disputar o cinturão da maior competição de MMA da América Latina: o Jungle Fight. Ele conquistou o direito de disputar o posto mais alto do torneio após acumular cinco vitórias no MMA profissional em uma luta, realizada em São Paulo, no mês de maio.
Vitor agora vai buscar o título da categoria peso-médio (até 84,5kg). A disputa será no dia 26 de agosto, em Vila Velha, como informou à reportagem de A Gazeta o treinador do atleta, Fábio Cardoso. Uma vitória seria importante para o capixaba na busca pelo seu grande sonho: chegar ao UFC. Confira o vídeo acima!