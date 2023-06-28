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MMA

Lutador capixaba disputa cinturão dos médios do Jungle Fight em agosto

Vitor Costa, de 22 anos, é de Conceição da Barra e conquistou o direito de disputar o título após conquistar cinco vitórias. Luta está prevista para acontecer em Vila Velha
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

28 jun 2023 às 18:10

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 18:10

O lutador capixaba Vitor Costa, de 22 anos, está prestes a disputar o cinturão da maior competição de MMA da América Latina: o Jungle Fight. Ele conquistou o direito de disputar o posto mais alto do torneio após acumular cinco vitórias no MMA profissional em uma luta, realizada em São Paulo, no mês de maio.
Vitor agora vai buscar o título da categoria peso-médio (até 84,5kg). A disputa será no dia 26 de agosto, em Vila Velha, como informou à reportagem de A Gazeta o treinador do atleta, Fábio Cardoso. Uma vitória seria importante para o capixaba na busca pelo seu grande sonho: chegar ao UFC. Confira o vídeo acima!

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