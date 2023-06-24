Flautista do ES vira mestre da música e faz sucesso na França; veja vídeo

Um talentoso flautista capixaba está chamando a atenção no cenário internacional da música. Edu Rosa, natural de Linhares , no Norte do Estado, e criado no bairro Joana D'Arc, em Vitória, faz sucesso na França, onde está há 10 anos, e agora foi selecionado para participar do Festival Internacional de Flautistas, em Paraty (RJ), como um dos dez músicos convidados de todo o mundo.

A ligação dele com a flauta começou há cerca de 30 anos, quando um grupo de músicos foi se apresentar para estudantes de uma escola pública de Joana D'Arc. Cada aluno recebeu um instrumento: violão, violino, teclado... Nas mãos de Edu, foi parar justamente a flauta, da qual nunca mais se separou. "Um rapaz me entregou a flauta e eu toquei. Não parei mais", conta.

Depois de se formar na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), Edu decidiu levar sua paixão pela música brasileira para Paris, na França. Por lá, sua trajetória começou quando uma renomada flautista parisiense, que o viu tocando chorinho, o incentivou a se inscrever na escola de música da cidade.

Edu Rosa vai participar do Festival Internacional de Flautistas, em Paraty (RJ) Crédito: Fabricio Christ

A preparação para ingressar na escola exigiu estudo intenso, com a ajuda da professora capixaba Dani Camargo. Edu dedicou-se sete horas por dia durante um mês para se preparar para o exigente processo seletivo. Seu esforço e talento foram recompensados, pois ele conquistou o primeiro lugar e obteve não apenas um, mas seis diplomas de mestrado.

"Passei no vestibular e ganhei um diploma. Acabou que agora tenho seis diplomas de mestrado e o título de concertista. Eu fiz toda a formação possível", destaca o flautista, que a partir dessa formação conquistou espaço na música erudita francesa.

Agora, Edu está de volta ao Brasil e ao Espírito Santo para compartilhar seus conhecimentos e experiências adquiridos no exterior. Ele foi convidado para ser professor no encontro da Associação de Flautas do Brasil e também vai participar do Festival Internacional de Flautistas, que acontecerá em Paraty, no Rio de Janeiro, de 28 de junho a 1º de julho.

O festival será uma oportunidade para músicos de todo o país e renomados flautistas de diferentes partes do mundo se encontrarem e compartilharem experiências. Edu Rosa estará presente como um dos professores do evento, contribuindo com seu conhecimento, além de poder mostrar seu talento em um concerto.

O reconhecimento do filho no cenário nacional e internacional também enche de orgulho os pais dele, que sempre o incentivaram a trilhar o caminho da música.

"Ele está num caminho muito certo. Tanto eu quanto a mãe dele e as pessoas que o cercam têm muito orgulho dele. Ele é um exemplo", disse o pai do flautista, Eduardo Luiz Rodrigues dos Santos.

"Eles acreditaram em mim e me fizeram acreditar que eu posso também, porque financeiramente eu não podia. Mas, quando a gente acredita, batalha e se esforça, a vida e o destino te dão as opções e as condições de chegar lá", observa Edu Rosa.