Esquiva Falcão supera falta de estrutura às vésperas de disputa do cinturão

Esquiva Falcão acumula um cartel de 30 lutas e 30 vitórias, 20 delas por nocaute Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress

O lutador capixaba Esquiva Falcão está se preparando para uma luta importante. O pugilista vai enfrentar o alemão Vincenzo Gualtieri na disputa do cinturão mundial do peso-médio (até 72,6 kg) da Federação Internacional de Boxe (FIB). O desafio será na casa do adversário, no próximo sábado (1), na cidade de Wuppertal, localizada na região administrativa de Düsseldorf.

Atualmente, o brasileiro lidera o ranking mundial, com 30 lutas e 30 vitórias, 20 delas por nocaute. Além dos números impressionantes ele também foi o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha de prata em uma Olimpíada.

Esquiva fez parte da sua preparação na Califórnia, Estados Unidos, orientado pelo experiente técnico Robert Garcia. Ele está na Alemanha desde o dia 23 e enfrenta um grande desafio a dias da luta: a falta de estrutura para treinar.

O atleta brasileiro se pronunciou em suas redes pessoais mostrando um pouco dos desafios que vem enfrentando na Alemanha. Hotel isolado e sem academias por perto, além da falta de equipamentos para treinar e controlar o peso foram algumas das reclamações do atleta.

No entanto, o lutador parece estar superando as dificuldades. “Última semana, últimos sacrifícios. Mas eu sou assim, pra mim agora é tudo ou nada e nós vamos pra cima! Tem dez anos que eu estou esperando esse momento e eu vou levar esse cinturão pra casa!”, afirmou Esquiva, que, junto de sua equipe, já conseguiu os materiais necessários para treinar e controlar o seu peso.

Esquiva Falcão está na Alemanha desde o dia 23 Crédito: Divulgação

Luta estava indefinida

O adversário inicial do capixaba para a disputa do cinturão era Gennady Golovkin, do Cazaquistão. O confronto ocorreria em Los Angeles e chegou até a ser anunciado, porém as negociações não se concretizaram.

Após a desistência, diversos nomes foram especulados para participarem da luta, até fecharem com o alemão Vincenzo Gualtieri, que atualmente é o terceiro do ranking, com 21 lutas, 20 vitórias (7 por KO) e 1 empate.