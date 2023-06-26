Capixabas brilham e levam títulos no Itacoatiara Pro Bodyboard

A capixaba Maylla Venturin venceu a conterrânea Maira Viana na final do feminino de BodyBoard Crédito: Tony D´Andrea

A 11ª edição do festival Itacoatiara Pro premiou neste domingo (25) os capixabas que foram campeões das etapas do Campeonato Brasileiro de Bodyboard e do Circuito Brasileiro de Downhill, que aconteceram em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na categoria feminina do bodyboard, Maylla Venturin desbancou a conterrânea Maira Viana. Além dela, Luan Alves ficou com o título na categoria PCD (Pessoa Com Deficiência).

Já o Itacoatiara Pro Downhill reuniu atletas profissionais de 12 categorias na pista Waimea, no Parque da Cidade de Niterói, considerada umas das três melhores pistas do Brasil para competições da modalidade. Na categoria Elite, o grande campeão foi o atleta Caio Werneck. No feminino, a vencedora foi Priscila Oliveira.

“Foram 17 dias de muita ação e adrenalina com o campeonato mundial de Bodyboard e o brasileiro da modalidade, que terminou hoje junto com as competições do circuito brasileiro de Downhill. Tivemos ainda as provas especiais de Surf e Bodysurf que estreou na edição do Itacoatiara Pro deste ano, reunindo as principais feras e estrelas das modalidades”, ressaltou o diretor-executivo do festival, Bill Aquino.