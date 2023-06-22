Ciclistas do Pedal Paz e Bem sobem o Convento da Penha uma vez por mês

Os ciclistas do Pedal Paz e Bem se reúnem uma vez por mês para subir o Convento da Penha de bicicleta à noite. O trajeto conta com um pouco mais de 1 quilômetro de subidas inclinadas, que desafiam aqueles que se arriscam neste desafio. Cerca de 380 pessoas participaram da edição deste ano.
O evento acontece desde 2017, e foi um pedido dos amantes do esporte, que tinham a vontade de subir o morro do Convento de bicicleta. Fiéis de todas as idades participam do pedal e relatam que a experiência é gratificante e revigorante, independente da religião de cada um. A Gazeta foi conferir essa aventura. Confira no vídeo acima!.