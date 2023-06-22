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Esporte e fé

Ciclistas do Pedal Paz e Bem sobem o Convento da Penha uma vez por mês

Cerca de 380 ciclistas se reuniram para realizar o trajeto a noite. O evento acontece desde 2017 e reúne pessoas de diversos lugares
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

22 jun 2023 às 15:01

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 15:01

Os ciclistas do Pedal Paz e Bem se reúnem uma vez por mês para subir o Convento da Penha de bicicleta à noite. O trajeto conta com um pouco mais de 1 quilômetro de subidas inclinadas, que desafiam aqueles que se arriscam neste desafio. Cerca de 380 pessoas participaram da edição deste ano.
O evento acontece desde 2017, e foi um pedido dos amantes do esporte, que tinham a vontade de subir o morro do Convento de bicicleta. Fiéis de todas as idades participam do pedal e relatam que a experiência é gratificante e revigorante, independente da religião de cada um. A Gazeta foi conferir essa aventura. Confira no vídeo acima!. 

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