Atleta de futevôlei de Vila Velha valoriza o esporte: "Moldou a minha vida"

O atleta e professor de futevôlei Sallen Almeida, de 30 anos Crédito: Fernando Madeira

Sallen Almeida, de 30 anos, não tira o esporte da cabeça desde que se conhece como gente. Nascido e criado no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , ele é atualmente atleta e professor de futevôlei. Mas antes de competir na nova modalidade, passou pelo futebol, carreira profissional que foi encerrada em 2018 após uma lesão. Reunindo todas essas experiências e com o desejo de continuar contribuindo para o bem-estar e a formação de crianças, jovens e adultos. "O esporte moldou a minha vida e quero levar isso para outras pessoas", afirmou.

Todos os dias pela manhã, Sallen Almeida dá aulas de futevôlei em praias de Vila Velha. Mas três vezes por semana, ele utiliza a quadra de areia da Estação Cidadania do município. O local é mantido pela Prefeitura de Vila Velha e ainda oferece quadra coberta, academia popular, rampas de skate e até sala de leitura.

"O esporte foi e continua sendo fundamental para mim. Moldou a minha vida. Por isso continuo atuando, principalmente no bairro em que eu nasci" Sallen Almeida - Atleta e professor de futevôlei

Formado em educação física há seis anos, ele misturou a função profissional com a paixão pelo esporte.

O atleta e professor de futevôlei Sallen Almeida

No último sábado (27), Sallen esteve no Estação Esporte, evento promovido pela Rede Gazeta com práticas esportivas durante todo o dia. Uma das modalidades oferecidas foi o futevôlei, que segundo Sallen, ganhou destaque nos últimos anos.