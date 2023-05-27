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Abertura do Estação em Esporte tem ginásio cheio e estreias em Vitória

Para o secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo, José Carlos Nunes, a organização do evento permite que atletas utilizem os espaços cedidos, mas também promove a integração de novas pessoas ao esporte
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 mai 2023 às 15:20

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 15:20

Abertura do Estação Esporte reúne diferentes modalidades em Vitória
Abertura do Estação Esporte reúne diferentes modalidades em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Começou com tudo o Estação Esporte, um programa de prática esportiva durante todo o sábado (27) em quatro pontos da Grande Vitória. Na Capital, a programação foi oferecida na sede da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, no bairro Bento Ferreira. Se por um lado o dia de esportes promoveu boas emoções no handebol, que lotou um dos ginásios do centro de treinamento, houve também quem fosse ao local pela primeira vez.
Para o secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo, José Carlos Nunes, a organização do evento permite que atletas utilizem os espaços cedidos, mas também promove a integração de novas pessoas no esporte.
"Este evento, sem sombra de dúvida, veio para ficar. Agradeço e parabenizo a Rede Gazeta e as empresas parceiras. Momentos como este permitem o surgimento de atletas de alto rendimento. É na base que formamos os atletas"
José Carlos Nunes - Secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo
Ainda segundo o secretário, a expectativa é que quatro mil pessoas estejam no local durante este sábado (27).

Confira a galeria de fotos do Estação Esportes em Vitória

O handebol foi o ponto alto da manhã, com um ginásio cheio de familiares e amigos que torceram pelos adolescentes. A prática da modalidade aconteceu durante toda a manhã.
Por outro lado, foi um dia também de estreias. A estudante de fonoaudiologia Laura Martins pratica futevôlei há um tempo, mas não sabia que o espaço da Sesport contava com uma quadra de areia para a modalidade.
"Vim com um grupo de quatro amigas. Nem sabia da existência da quadra de areia, gostamos da estrutura, tem uma areia boa. Acredito que o evento dá uma visibilidade ao futevôlei, podemos ganhar notoriedade", afirmou.
A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, em Vitória, fica no bairro Bento Ferreira, perto da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Confira a programação do dia.

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