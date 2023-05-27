Abertura do Estação em Esporte tem ginásio cheio e estreias em Vitória

Abertura do Estação Esporte reúne diferentes modalidades em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Começou com tudo o Estação Esporte , um programa de prática esportiva durante todo o sábado (27) em quatro pontos da Grande Vitória . Na Capital, a programação foi oferecida na sede da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, no bairro Bento Ferreira. Se por um lado o dia de esportes promoveu boas emoções no handebol, que lotou um dos ginásios do centro de treinamento, houve também quem fosse ao local pela primeira vez.

Para o secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo, José Carlos Nunes, a organização do evento permite que atletas utilizem os espaços cedidos, mas também promove a integração de novas pessoas no esporte.

"Este evento, sem sombra de dúvida, veio para ficar. Agradeço e parabenizo a Rede Gazeta e as empresas parceiras. Momentos como este permitem o surgimento de atletas de alto rendimento. É na base que formamos os atletas" José Carlos Nunes - Secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo

Ainda segundo o secretário, a expectativa é que quatro mil pessoas estejam no local durante este sábado (27).

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O handebol foi o ponto alto da manhã, com um ginásio cheio de familiares e amigos que torceram pelos adolescentes. A prática da modalidade aconteceu durante toda a manhã.

Por outro lado, foi um dia também de estreias. A estudante de fonoaudiologia Laura Martins pratica futevôlei há um tempo, mas não sabia que o espaço da Sesport contava com uma quadra de areia para a modalidade.

"Vim com um grupo de quatro amigas. Nem sabia da existência da quadra de areia, gostamos da estrutura, tem uma areia boa. Acredito que o evento dá uma visibilidade ao futevôlei, podemos ganhar notoriedade", afirmou.