Estação Esporte: tudo o que você precisa saber

A Grande Vitória terá o primeiro evento esportivo com 24 horas de duração, nos dias 27 e 28 de maio. Trata-se do Estação Esporte, um projeto que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.
O esporte é reconhecidamente uma das principais ferramentas para a promoção da cidadania e inclusão social. Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, acredita que o projeto tem o objetivo de conectar o ser humano, desenvolver a autoestima, a disciplina e o respeito ao próximo.
“Trata-se de um projeto de grande mobilização em torno do esporte que, além de oferecer diversos benefícios à saúde, contribui para a construção de cidadania e, consequentemente, para a redução de jovens expostos à vulnerabilidade. Nosso objetivo é criar diversas oportunidades para os participantes, entre elas a mudança de hábitos, o incentivo à carreira no esporte, além de promoção da saúde e bem-estar para a sociedade capixaba."
Fique por dentro das principais informações e faça parte desse movimento. Use a hashtag #estacaoesporte, afinal, aqui todo mundo vira atleta.
Como será o Estação Esporte?
O projeto consiste em um final de semana de esporte, lazer e recreação. Serão 24 horas com diversas modalidades esportivas.
Quem pode participar?
No Estação Esporte, todo mundo vira atleta. Podem participar pessoas de diferentes gostos e idades. A ideia é estimular a prática de atividades físicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda população.
A inscrição é totalmente gratuita. Acesse a página do evento (www.agazeta.com.br/estacaoesporte), e veja onde estarão os locais de atividades destacados por cidades e as atividades que o participante desejar realizar.
Quais municípios da Grande Vitória serão contemplados?
Quatro cidades vão sediar o projeto: Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.
Quais serão as modalidades esportivas?
Vitória (SESPORT): Local: Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira
Horário: A partir de 7h
Taekwondo
Vôlei de Praia
Futevôlei
Aulão de Ritmos
Atividades lúdicas e recreação
Serra
Local: Estação Cidadania e Cultura, Novo Porto Canoa - Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215
Horário: A partir de 7h
- Vôlei
- Futevôlei
- Skate
- Futsal
- Zumba
- Ginástica
- Hit-Gap
- Sessão de Cinema
- Atividades lúdicas e recreação
Cariacica
Local: Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá
Horário: A partir de 7h
- Ginástica
- Ginástica Rítmica
- Ballet
- Aulão de Ritmos
- Futsal
- Hand Beach
- Judô
Vila Velha
Locais: Estação Cidadania - Ilha das Flores, Ilha das Flores, Vila Velha - ES e Praia da Sereia (Praia da Costa)
Horário: A partir de 7h
Kickboxing
Futevôlei
Vôlei
Vôlei de Praia
Skate
BMX
Futsal
Capoeira
Zumba
Ginástica
Paradesporto de Recreação
Travessia Almirante Tamandaré
Clube de Dança
Pipas
Atividades lúdicas e recreação
*Programação provisória e sujeita a alterações.