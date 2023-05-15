Estação Esporte: tudo o que você precisa saber

24 horas de atividades esportivas por toda a Grande Vitória Crédito: Divulgação

A Grande Vitória terá o primeiro evento esportivo com 24 horas de duração, nos dias 27 e 28 de maio. Trata-se do Estação Esporte, um projeto que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.

O esporte é reconhecidamente uma das principais ferramentas para a promoção da cidadania e inclusão social. Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, acredita que o projeto tem o objetivo de conectar o ser humano, desenvolver a autoestima, a disciplina e o respeito ao próximo.

“Trata-se de um projeto de grande mobilização em torno do esporte que, além de oferecer diversos benefícios à saúde, contribui para a construção de cidadania e, consequentemente, para a redução de jovens expostos à vulnerabilidade. Nosso objetivo é criar diversas oportunidades para os participantes, entre elas a mudança de hábitos, o incentivo à carreira no esporte, além de promoção da saúde e bem-estar para a sociedade capixaba."

Fique por dentro das principais informações e faça parte desse movimento. Use a hashtag #estacaoesporte, afinal, aqui todo mundo vira atleta.

Como será o Estação Esporte?

O projeto consiste em um final de semana de esporte, lazer e recreação. Serão 24 horas com diversas modalidades esportivas.

Quem pode participar?

No Estação Esporte, todo mundo vira atleta. Podem participar pessoas de diferentes gostos e idades. A ideia é estimular a prática de atividades físicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda população.

A inscrição é totalmente gratuita. Acesse a página do evento ( www.agazeta.com.br/estacaoesporte ), e veja onde estarão os locais de atividades destacados por cidades e as atividades que o participante desejar realizar.

Quais municípios da Grande Vitória serão contemplados?

Quatro cidades vão sediar o projeto: Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Quais serão as modalidades esportivas?

Vitória (SESPORT): Local: Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira

Horário: A partir de 7h

Taekwondo

Vôlei de Praia

Futevôlei

Aulão de Ritmos

Atividades lúdicas e recreação

Serra

Local: Estação Cidadania e Cultura, Novo Porto Canoa - Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215

Horário: A partir de 7h

Vôlei

Futevôlei

Skate

Futsal

Zumba

Ginástica

Hit-Gap

Sessão de Cinema

Atividades lúdicas e recreação

Cariacica

Local: Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá

Horário: A partir de 7h

Ginástica

Ginástica Rítmica

Ballet

Aulão de Ritmos

Futsal

Hand Beach

Judô

Vila Velha

Locais: Estação Cidadania - Ilha das Flores, Ilha das Flores, Vila Velha - ES e Praia da Sereia (Praia da Costa)

Horário: A partir de 7h

Kickboxing

Futevôlei

Vôlei

Vôlei de Praia

Skate

BMX

Futsal

Capoeira

Zumba

Ginástica

Paradesporto de Recreação

Travessia Almirante Tamandaré

Clube de Dança

Pipas

Atividades lúdicas e recreação