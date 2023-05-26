Brasileirão 2023: confira horários e transmissões da 8ª rodada

Sábado (27)
- Athletico-PR x Grêmio
Horário: 16h
Onde: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: Rede Furacão
- Fortaleza x Vasco
Horário: 16h
Onde: Arena Castelão, Fortaleza
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Coritiba
Horário: 18h30
Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Cruzeiro
Horário: 18h30
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Goiás
Horário: 21h
Onde: Morumbi, São Paulo
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (28)
- Corinthians x Fluminense
Horário: 16h
Onde: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: TV Gazeta
- Internacional x Bahia
Horário: 16h
Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
Transmissão: Globo (RS/BA) e Premiere
- Bragantino x Santos
Horário: 18h30
Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Palmeiras
Horário: 18h30
Onde: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Botafogo x América-MG
Horário: 19h
Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere