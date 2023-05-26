  • Futebol
  • Brasileirão 2023: confira horários e transmissões da 8ª rodada
Campeonato Brasileiro

Brasileirão 2023: confira horários e transmissões da 8ª rodada

Partidas entre sábado (27) e domingo vão agitar os gramados ao redor do Brasil! Fique por dentro dos horários, locais e como assistir ao seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 14:05

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 14:05

8ª rodada do Brasileirão tem jogos entre sábado (27) e domingo (28)
8ª rodada do Brasileirão tem jogos entre sábado (27) e domingo (28) Crédito: Gilvan de Souza (Flamengo), Guilherme Kastner (Santos) e Leonardo Moreira (Fortaleza)

Sábado (27)

  • Athletico-PR x Grêmio
    Horário:     16h
    Onde: Arena da Baixada, Curitiba
    Transmissão: Rede Furacão 

  • Fortaleza x Vasco
    Horário: 16h
    Onde: Arena Castelão, Fortaleza
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Coritiba 
    Horário: 18h30
    Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Cruzeiro
    Horário: 18h30
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Goiás
    Horário: 21h
    Onde: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (28)

  • Corinthians x Fluminense
    Horário:     16h
    Onde: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: TV Gazeta

  • Internacional x Bahia
    Horário: 16h
    Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Globo (RS/BA) e Premiere

  • Bragantino x Santos
    Horário:     18h30
    Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Palmeiras
    Horário:     18h30
    Onde: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x América-MG
    Horário:     19h
    Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

