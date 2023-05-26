Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
Botafogo vence o César Vallejo e lidera seu grupo na Sul-Americana

Victor Sá, Adryelson e Gustavo Sauer marcaram os gols da vitória do Glorioso no Peru
Agência Estado

25 mai 2023 às 23:32

Gustavo Sauer marcou o gol da vitória do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um passo importante rumo à classificação às oitavas de final da Sul-Americana. No Peru, o clube alvinegro bateu o Universidad César Vallejo por 3 a 2, na noite destamquinta-feira (25).
Apesar de ter um ídolo do outro lado - Loco Abreu é técnico do César Vallejo -, o Botafogo não facilitou a vida do adversário e venceu com facilidade. O triunfo teve início aos 20 minutos, quando Victor Sá tirou Santiago Torres da jogada e soltou o pé para fazer 1 a 0.
O Botafogo ampliou aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Marçal, Adryelson foi no segundo andar para acertar uma bonita cabeçada e fazer 2 a 0. O time peruano até tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa do time alvinegro.
A vantagem aumentou ainda mais. Aos 36 minutos, Victor Sá recebeu de Eduardo, em um lindo toque de calcanhar, e cruzou para Gustavo Sauer. O atacante chegou batendo para ir para o intervalo com um placar elástico.
No segundo tempo, o Botafogo parou de jogar e viu o César Vallejo reagir. Aos 19 minutos, Mena aproveitou o erro de Philipe Sampaio para diminuir em uma bela cabeçada. Aos 32, Noronha fez um golaço por cobertura em Lucas Perri, mas não conseguiu impedir a derrota do clube peruano, que ainda acertou uma bola na trave.
Ainda sem perder no torneio, o Botafogo é o líder do Grupo A, com os mesmos pontos da LDU-EQU, que ficou no empate por 1 a 1 com o Magallanes-CHI, na última terça. O time chileno tem três pontos contra um do César Vallejo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Sul-Americana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados