Botafogo vence o César Vallejo e lidera seu grupo na Sul-Americana

O Botafogo deu um passo importante rumo à classificação às oitavas de final da Sul-Americana. No Peru, o clube alvinegro bateu o Universidad César Vallejo por 3 a 2, na noite destamquinta-feira (25).
Apesar de ter um ídolo do outro lado - Loco Abreu é técnico do César Vallejo -, o Botafogo não facilitou a vida do adversário e venceu com facilidade. O triunfo teve início aos 20 minutos, quando Victor Sá tirou Santiago Torres da jogada e soltou o pé para fazer 1 a 0.
O Botafogo ampliou aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Marçal, Adryelson foi no segundo andar para acertar uma bonita cabeçada e fazer 2 a 0. O time peruano até tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa do time alvinegro.
A vantagem aumentou ainda mais. Aos 36 minutos, Victor Sá recebeu de Eduardo, em um lindo toque de calcanhar, e cruzou para Gustavo Sauer. O atacante chegou batendo para ir para o intervalo com um placar elástico.
No segundo tempo, o Botafogo parou de jogar e viu o César Vallejo reagir. Aos 19 minutos, Mena aproveitou o erro de Philipe Sampaio para diminuir em uma bela cabeçada. Aos 32, Noronha fez um golaço por cobertura em Lucas Perri, mas não conseguiu impedir a derrota do clube peruano, que ainda acertou uma bola na trave.
Ainda sem perder no torneio, o Botafogo é o líder do Grupo A, com os mesmos pontos da LDU-EQU, que ficou no empate por 1 a 1 com o Magallanes-CHI, na última terça. O time chileno tem três pontos contra um do César Vallejo.