Estação Esporte é um sucesso após mais de 24h de atividades na Grande Vitória

Criançada fez a festa em todas as sedes do Estação Esporte Crédito: Arhur Louzada

TV Gazeta, que se espalhou por toda a Mais de 24 horas ininterruptas de muito esporte, inclusão social, cultura, cidadania e alegria. Assim pode ser definida a 1ª edição do Estação Esporte , evento promovido pela, que se espalhou por toda a Grande Vitória entre sábado (27) e domingo (28), com uma programação 100% gratuita.

Serra e No Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória , e nas Estações Cidadania de Vila Velha Cariacica , o Estação foi abraçado pelas comunidades por onde passou. O público compareceu em peso em todas as sedes do evento, engajando com as atividades propostas e contemplando os torneios estaduais e regionais disputados dentro da programação do projeto.

Na Capital, a programação oficial começou com uma cerimônia de abertura às 8h da manhã de sábado, e contou com a presença de diversos atletas das mais variadas modalidades, além de autoridades estaduais, municipais e dirigentes de federações esportivas do Espírito Santo.

No ato da abertura, José Carlos Nunes, secretário estadual de esportes e lazer do ES, apontou a importância de um movimento como o promovido pelo Estação Esporte na Grande Vitória. “Um evento dessa magnitude engrandece o nosso Estado, e engrandece muito os nossos atletas. Quero registrar aqui a minha alegria de estar contribuindo para que o evento desse porte possa acontecer”, disse Nunes.

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Confira imagens do Estação Esporte na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O Estação Esporte promoveu cerca de 20 modalidades esportivas durante sua programação, e ainda contou com atividades lúdicas e recreativas, que contaram com a participação de pessoas de todas as idades.

Marcelo Siqueira, diretor da Central das Comunidades (CDC), um dos produtores e apoiadores do evento, acompanhou de perto toda a programação pelas quatro sedes, agradeceu o empenho dos envolvidos no projeto, e frisou a importância do incentivo à prática de atividades físicas.

“É um saldo superpositivo ver como esse projeto foi abraçado. O Estação Esporte veio para mudar aquela nomenclatura de esportes de classe A, B, ou C, mas sim que esporte é lugar para todas as classes. A gente esperava levar conteúdo para as comunidades, mas descobrimos muita coisa e muita gente bacana, ou seja, também saímos dessa primeira edição com uma ótima bagagem”, iniciou Marcelinho das Comunidades, como é conhecido ao redor do Estado.

Marcelinho das Comunidades em Vitória, na abertura do Estação Esporte Crédito: João Barbosa

Marcelinho complementou apontando a importância do apoio da Rede Gazeta e dos demais incentivadores do projeto. “Algo que pensamos em fazer até chegar em 100% chegou até os 200%. E isso graças ao apoio da Rede, da ArcelorMittal, da ESGás, Grupo Extrabom, do Governo do Estado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e das prefeituras de cada uma das quatro cidades que fizeram parte de tudo isso. Fica o meu agradecimento especial à Rede Gazeta, que sempre abraça os projetos e colabora com a realização”, salientou Marcelinho.

Cobertura completa

Para passar os detalhes para o público, os veículos da Rede Gazeta realizaram uma verdadeira maratona para a cobertura. No site de A Gazeta, um portal especial foi criado para levar atualizações diárias aos leitores. Já no Instagram, dicas de saúde e atividades físicas foram compartilhadas com os seguidores, que também puderam acompanhar quatro lives ao longo do sábado, produzidas diretamente de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica pela Editoria de Esportes de A Gazeta.

O evento também contou com entradas ao vivo na tela da TV Gazeta, além do programa especial 'Estação Esporte', na tarde de sábado, com apresentação de Vitor Moreno, que mostrou diversos detalhes em todos os polos do evento. Com a Rádio Litoral, os ouvintes receberam diversas chamadas para o evento e também conferiram parte da programação por meio do Instagram da rádio maior audiência do Espírito Santo.

Marcella Scaramella e Filipe Souza apresentaram a live de abertura do Estação Esporte em A Gazeta Crédito: João Barbosa

Nova edição em 2024

Márcio Chagas, diretor de mercado da Rede Gazeta, adiantou que o já existe a expectativa para uma nova edição do Estação Esporte, a ser realizada em 2024. Para Márcio, o Estação é um projeto importante para a promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas, incentivando a prática de atividades físicas e esportivas.

“O Estação Esporte é uma iniciativa que veio para ficar e se expandir no Espírito Santo, mobilizando os municípios da região em torno deste objetivo comum. O público aderiu ao projeto e com certeza espera novas edições, sendo viável a realização de mais um movimento como esse no próximo ano através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado e das parcerias com as empresas e os municípios”, iniciou Márcio.

José Carlos Nunes e Márcio Chagas no Estação Esporte, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Além de apontar a importância do evento, Márcio também sinalizou o esforço em equipe promovido pelos veículos da Rede Gazeta.

“A cobertura e envolvimento dos profissionais da Rede Gazeta com o Projeto Estação Esporte foi fundamental para a ampla divulgação do evento e para o seu sucesso. A superestrutura para a cobertura do evento, com entradas ao vivo em A Gazeta, TV Gazeta e ações da Rádio Litoral, permitiu que o público acompanhasse as atividades em tempo real, além de possibilitar uma cobertura completa e abrangente do evento”, disse.