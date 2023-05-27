Estação Esporte: mães aprovam evento e curtem sucesso dos filhos em Cariacica

Celina e o filho, Nicolas, no Estação Esporte em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Se a felicidade de uma mãe depende do sucesso dos filhos, o Estação Esporte tem cumprido o seu papel. Com o objetivo de reunir diversas modalidades em um evento para a comunidade durante todo o sábado (27), a programação no município de Cariacica rendeu elogios das mães que levaram os pequenos ao evento.

Esportes e atividades como futebol, futsal, tênis de mesa e balé marcaram presença durante a manhã, nas primeiras horas do evento, que acontece na Estação Cidadania de Cariacica, no bairro Itacibá.

Deisy Rafaelli é mãe de João Neto. Drisimei de Souza, mãe do Lucas de Souza. As duas foram ao campo de futebol do parque, onde os filhos participavam de uma competição. Apesar de morarem em diferentes bairros de Cariacica e não terem o costume de frequentar a Estação Cidadania, elas pensam o mesmo: o Estação Esporte promove qualidade de vida para as crianças.

"Meu filho está jogando no campo de futebol e acho muito importante. Ele fica feliz. E é uma novidade, porque não tem costume de frequentar a Estação Cidadania", afirmou Deisy Rafaelli.

Drisimei de Souza concorda: "É muito bom para o futuro das crianças na esporte, faz bem para elas. Acho muito importante".

Celina Cecom é outra mãe que celebra a felicidade do filho. O pequeno Nicolas Cecom, de 7 anos, ganhou medalha após uma competição de futsal no ginásio Ademar Cunha.

"Ele é fominha por futebol, gostou muito de vir. Acho a iniciativa muito boa, não só para as crianças, mas para os pais e mães que acompanham, porque a gente acaba se divertindo. Espero que aconteça uma nova edição do Estação Esporte" Celina Cecom - Moradora de Cariacica e mãe de Nicolas Cecom

O filho leva a medalha para casa e as boas lembranças de um dia divertido. A mãe, por outro lado, espera voltar para uma próxima edição do Estação Esporte.

O Estação Esporte acontece em quatro pontos da Região Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Há uma programação especial em cada um dos lugares, com diferentes modalidades.

Confira a galeria de fotos do Estação Esportes em Cariacica

Para o secretário municipal de Esportes de Cariacica, Paulo Roberto Oliveira, a avaliação do evento é positiva.

"Para nós, é um prazer imenso este evento. Parabenizo os organizadores. Que não seja a única edição do Estação do Esporte. O espaço é voltado para a comunidade e queremos que as pessoas venham para a Estação Cidadania de Cariacica", afirmou.