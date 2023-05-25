O Estação Esporte inicia uma série de dez dicas de saúde. Até o dia 27 de maio, data marcada para o evento que acontece em quatro cidades da Grande Vitória, você acompanha dicas diárias envolvendo preparação física e saúde nutricional. Profissionais especializados nos assuntos abordam temas importantes de uma maneira simples e prática para o seu cotidiano. Serão duas dicas por dia.
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Fique por dentro de todas as dicas próximas dicas:
- Duração x frequência: como saber se estou me exercitando menos ou mais que o ideal? - Com o preparador físico Igor Pimentel
- Qual a importância das proteínas? E quais são os principais sinais que você consome pouca proteína? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
- Como a qualidade do sono pode interferir no meu exercício? - Com o preparador físico Igor Pimentel
- Diverso e colorido: como montar o prato de almoço ideal? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
- Academia ou sala de estar: há lugar ideal para o exercício físico? - Com o preparador físico Igor Pimentel
- Estratégias para controlar a fome durante a tarde - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
- Devo fazer exames médicos antes de começar a praticar um esporte? - Com o preparador físico Igor Pimentel
- O que devo ou não comer antes de uma atividade física? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
- Lazer, mas sem exageros: como o álcool pode atrapalhar a preparação física - Com o preparador físico Igor Pimentel
- Como pouco e não emagreço. Por quê? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro