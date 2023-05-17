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Estação Esporte está com inscrições abertas. Não fique fora dessa!

Programação com 24 horas de atividades esportivas estará disponível em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2023 às 15:45

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 15:45

Faltam 10 dias para o Estação Esporte, evento que chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares.
O Estação Esporte acontece no dia 27 de maio e vai contar com 24 horas de programação no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória, na Estação Cidadania de Vila Velha, na Ilha das Flores, na Estação Cidadania e Cultura de Porto Canoa, na Serra, e também na Estação Cidadania de Itacibá, em Cariacica. 
E claro que você não pode fiar fora dessa. Acesse o formulário abaixo e faça a sua inscrição!

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Confira a programação com 24 horas de atividades do Estação Esporte

Estação Esporte: tudo o que você precisa saber

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