Estação Esporte está com inscrições abertas. Não fique fora dessa!

Faltam 10 dias para o Estação Esporte, evento que chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares.
O Estação Esporte acontece no dia 27 de maio e vai contar com 24 horas de programação no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória, na Estação Cidadania de Vila Velha, na Ilha das Flores, na Estação Cidadania e Cultura de Porto Canoa, na Serra, e também na Estação Cidadania de Itacibá, em Cariacica.
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