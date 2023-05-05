Confira a programação com 24 horas de atividades do Estação Esporte

O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.

O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória , reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares.

O Estação Esporte acontece nos dia 27 e 28 de maio e vai contar com 24 horas de programação no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória, na Estação Cidadania de Vila Velha, na Ilha das Flores, na Estação Cidadania e Cultura de Porto Canoa, na Serra, e também na Estação Cidadania de Itacibá, em Cariacica.

Mais do que um movimento para assistir e torcer, a ideia do Estação Esporte é envolver as comunidades capixabas em uma grande festa, onde todos podem se sentir incluídos e ter uma participação ativa. Vamos conferir as primeiras atividades da nossa programação!

Vitória

Estação Esporte - Vitória. Crédito: Ilustração/ A Gazeta

Local: Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho - Sesport, em Bento Ferreira

Horário: A partir de 8h



Atividades abertas para participação do público geral



Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho - Sesport, em Bento Ferreira A partir de 8h Break

Oficina de Taekwondo

Vôlei de Praia

Seminário de Pomsae para Taekwondo

Ginástica para Iniciantes

Futevôlei

Ginástica de Gala (apresentação)

Patins

Atividades Lúdicas e Recreação





Torneios



Estadual de Vôlei sub-16 e sub-18 (masculino e feminino)



Taça Metropolitana de Handebol (masculino e feminino)

Futsal sub-16 e sub-19



Vila Velha

Estação Esporte - Vila Velha. Crédito: Ilustração/ A Gazeta

Locais: Estação Cidadania -Ilha das Flores - Vila Velha - ES, 29115-333

Horário: A partir de 7h



Atividades abertas para participação do público geral

Estação Cidadania -Ilha das Flores - Vila Velha - ES, 29115-333 A partir de 7h Vôlei de Praia

Patins

Roda de Capoeira

Skate

BMX



Torneios

Futsal sub-11 e sub-13

Futevôlei



Dia 28/05

Atividades abertas para participação do público geral

Praia Legal

Circuito de Ginástica

Hidroginástica



Torneio



9ª Travessia Rústica Almirante Tamandaré

Praia Legal - 28/05

O Praia Legal também vai fazer parte da programação do Estação Esporte. O projeto que trabalha a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida à praia vai receber uma equipe do Estação Esporte no dia do evento.

O projeto está situado no trecho da Praia da Costa conhecido como Curva da Sereia (próximo ao Clube Libanês), em razão da tipologia da área, caracterizada por uma formação rochosa que mantém o mar calmo e com poucas ondas, além uma faixa de areia que propicia atividades esportivas e de lazer.

A equipe do projeto é formada por guarda-vidas e servidores da Secretaria de Esportes de Vila Velha, e atende cerca de 30 pessoas por dia.

Natatória Rústica Almirante Tamandaré

No domingo (28), na reta final do Estação Esporte, uma tradicional competição também vai acontecer na Praia da Costa. E já que estamos falando de atividade física e entretenimento para atletas e familiares de todas as idades, também deixamos o convite para os interessados participarem da 9ª edição da Natatória Rústica Almirante Tamandaré. As inscrições são realizadas aqui neste site e o preço varia conforme a categoria. Confira a programação:





6h30: Abertura

Abertura 7h30: Natação - Prova 3 km

Natação - Prova 3 km 9h30: Natação Kids

Natação Kids 11h: Natação 1,5 km

Natação 1,5 km 12h: Premiação



*A IX Natatória Rústica Almirante Tamandaré não faz parte da programação do Estação Esporte, mas tem o apoio do projeto.

Serra

Estação Esporte - Serra. Crédito: Ilustração/ A Gazeta

Local: Estação Cidadania e Cultura - Novo Porto Canoa

Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215

Horário: A partir de 7h



Atividades abertas para participação do público geral



Estação Cidadania e Cultura - Novo Porto Canoa Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215 A partir de 7h Vôlei

Futevôlei

Skate

Academia Popular

Xadrez

Aulinha de Futsal

Sessão de Cinema

Aula de Ritmos

Ginástica

Judô

Hit Gap

Atividades Lúdicas e Recreação



Torneio



Campeonato Estadual de Karatê

Futsal sub-09, sub-11, sub-13 e sub-15

Cariacica

Estação Esporte - Cariacica. Crédito: Ilustração/ A Gazeta

Local: Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá

Horário: A partir de 7h



Atividades abertas para a participação do público geral

Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá A partir de 7h Ginástica

Circuito Ginástica da Comunidade

Paraatletismo

Tênis de Mesa

Ginástica Rítmica

Ballet

Aula de Ritmos

Judô



Jiu-Jítsu

Karatê

Futebol

Beach Soccer (Futebol de Areia)

Atividades Lúdicas e Recreação



Torneios



Futsal Masculino

Hand Beach

Handebol (masculino e feminino)