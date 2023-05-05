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27 de maio

Confira a programação com 24 horas de atividades do Estação Esporte

O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:34

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:34

O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. 
O Estação Esporte acontece nos dia 27 e 28 de maio e vai contar com 24 horas de programação no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, em Vitória, na Estação Cidadania de Vila Velha, na Ilha das Flores, na Estação Cidadania e Cultura de Porto Canoa, na Serra, e também na Estação Cidadania de Itacibá, em Cariacica.
Mais do que um movimento para assistir e torcer, a ideia do Estação Esporte é envolver as comunidades capixabas em uma grande festa, onde todos podem se sentir incluídos e ter uma participação ativa. Vamos conferir as primeiras atividades da nossa programação!

Vitória

Estação Esporte - Vitória
Estação Esporte - Vitória. Crédito: Ilustração/ A Gazeta
  • Local: Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho - Sesport, em Bento Ferreira
    Horário: A partir de 8h 

    Atividades abertas para participação do público geral
  • Break
  • Oficina de Taekwondo
  • Vôlei de Praia
  • Seminário de Pomsae para Taekwondo
  • Ginástica para Iniciantes
  • Futevôlei
  • Ginástica de Gala (apresentação)
  • Patins
  • Atividades Lúdicas e Recreação


    Torneios
  • Estadual de Vôlei sub-16 e sub-18 (masculino e feminino)
  • Taça Metropolitana de Handebol (masculino e feminino)
  • Futsal sub-16 e sub-19 

Vila Velha

Estação Esporte - Vila Velha
Estação Esporte - Vila Velha. Crédito: Ilustração/ A Gazeta
  • Locais: Estação Cidadania -Ilha das Flores - Vila Velha - ES, 29115-333
    Horário: A partir de 7h

    Atividades abertas para participação do público geral
  • Vôlei de Praia
  • Patins
  • Roda de Capoeira
  • Skate
  • BMX

    Torneios
  • Futsal sub-11 e sub-13
  • Futevôlei

    Dia 28/05
    Atividades abertas para participação do público geral
  • Praia Legal
  • Circuito de Ginástica
  • Hidroginástica

    Torneio
  • 9ª Travessia Rústica Almirante Tamandaré

Praia Legal - 28/05

O Praia Legal também vai fazer parte da programação do Estação Esporte. O projeto que trabalha a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida à praia vai receber uma equipe do Estação Esporte no dia do evento.
O projeto está situado no trecho da Praia da Costa conhecido como Curva da Sereia (próximo ao Clube Libanês), em razão da tipologia da área, caracterizada por uma formação rochosa que mantém o mar calmo e com poucas ondas, além uma faixa de areia que propicia atividades esportivas e de lazer.
A equipe do projeto é formada por guarda-vidas e servidores da Secretaria de Esportes de Vila Velha, e atende cerca de 30 pessoas por dia. 

Natatória Rústica Almirante Tamandaré

  • No domingo (28), na reta final do Estação Esporte, uma tradicional competição também vai acontecer na Praia da Costa. E já que estamos falando de atividade física e entretenimento para atletas e familiares de todas as idades, também deixamos o convite para os interessados participarem da 9ª edição da Natatória Rústica Almirante Tamandaré. As inscrições são realizadas aqui neste site e o preço varia conforme a categoria. Confira a programação: 

  • 6h30: Abertura 
  • 7h30: Natação - Prova 3 km
  • 9h30: Natação Kids
  • 11h: Natação 1,5 km
  • 12h: Premiação 

    *A IX Natatória Rústica Almirante Tamandaré não faz parte da programação do Estação Esporte, mas tem o apoio do projeto.

Serra

Estação Esporte - Serra
Estação Esporte - Serra. Crédito: Ilustração/ A Gazeta
  •  Local: Estação Cidadania e Cultura - Novo Porto Canoa
                   Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215
    Horário: A partir de 7h

    Atividades abertas para participação do público geral
  • Vôlei
  • Futevôlei
  • Skate
  • Academia Popular
  • Xadrez
  • Aulinha de Futsal 
  • Sessão de Cinema
  • Aula de Ritmos
  • Ginástica
  • Judô
  • Hit Gap
  • Atividades Lúdicas e Recreação

    Torneio
  • Campeonato Estadual de Karatê
  • Futsal sub-09, sub-11, sub-13 e sub-15

Cariacica

Estação Esporte - Cariacica
Estação Esporte - Cariacica. Crédito: Ilustração/ A Gazeta
  • Local: Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá
    Horário: A partir de 7h

    Atividades abertas para a participação do público geral
  • Ginástica
  • Circuito Ginástica da Comunidade
  • Paraatletismo
  • Tênis de Mesa
  • Ginástica Rítmica
  • Ballet
  • Aula de Ritmos
  • Judô
  • Jiu-Jítsu
  • Karatê
  • Futebol
  • Beach Soccer (Futebol de Areia)
  • Atividades Lúdicas e Recreação

    Torneios
  • Futsal Masculino
  • Hand Beach
  • Handebol (masculino e feminino)
*Programação provisória e sujeita a alterações.

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