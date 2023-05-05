Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES neste final de semana

Sábado (6)
- Ultramaratona Desafio Vitória x Anchieta (DVA)
Horário: 4h30
Largada: Ginásio do Tancredão, Mário Cypreste, em Vitória
Chegada: Em frente ao Santuário de Anchieta
O Desafio Vitória x Anchieta é uma das competições mais tradicionais do atletismo capixaba e completa dez anos em 2023. Neste ano, o percurso total tem 104 km, passando por pontos turísticos de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. Ao todo, são 160 atletas divididos em 31 equipes, que farão revezamento em pontos estratégicos do percurso, com 17 trechos entre 5, 10 e 12 km.
- Brasileirão Série D
Vitória x Resende (RJ)
Horário: 15h
Onde: Estádio Salvador Costa, Bento Ferreira, em Vitória
Transmissão: Tempo Real do ge ES;
Portuguesa (RJ) x Real Noroeste
Horário: 18h
Onde: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro
Transmissão: Tempo Real do ge ES;
Domingo (7)
- Estadual de Ciclismo Cross Country (XCO)
Horário: 8h
Largada: Colina Country Clube de Nova Venécia
Cerca de 120 atletas de todo o Espírito Santo disputam a prova em Nova Venécia e o campeão garante o título estadual. Além disso, a competição soma pontos importantes para o ranking de Mountain Bike.
- ArcelorMittal Open Beach Tennis
Horário: 9h até 20h
Onde: Praia da Costa, altura do número 900, em Vila Velha
A competição agita as areias da Praia da Costa desde o último dia 3 e recebe os melhores atletas do Espírito Santo, além de reunir os melhores jogadores de beach tennis do planeta em busca de pontos para o ranking mundial da modalidade.