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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES neste final de semana

Competições de ciclismo, atletismo e beach tennis estão entre os destaques, além da estreia das equipes capixabas no Campeonato Brasileiro Série D; confira no vídeo!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 mai 2023 às 17:30

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 17:30

Sábado (6)

  • Ultramaratona Desafio Vitória x Anchieta (DVA)
    Horário:     4h30
    Largada: Ginásio do Tancredão, Mário Cypreste, em Vitória
    Chegada: Em frente ao Santuário de Anchieta

    O Desafio Vitória x Anchieta é uma das competições mais tradicionais do atletismo capixaba e completa dez anos em 2023. Neste ano, o percurso total tem 104 km, passando por pontos turísticos de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. Ao todo, são 160 atletas divididos em 31 equipes, que farão revezamento em pontos estratégicos do percurso, com 17 trechos entre 5, 10 e 12 km.

  • Brasileirão Série D 
    Vitória x Resende (RJ)
    Horário:     15h
    Onde: Estádio Salvador Costa, Bento Ferreira, em Vitória
    Transmissão: Tempo Real do ge ES;

    Portuguesa (RJ) x Real Noroeste
    Horário: 18h
    Onde: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro
    Transmissão: Tempo Real do ge ES;

Domingo (7)

  • Estadual de Ciclismo Cross Country (XCO)
    Horário: 8h
    Largada: Colina Country Clube de Nova Venécia

    Cerca de 120 atletas de todo o Espírito Santo disputam a prova em Nova Venécia e o campeão garante o título estadual. Além disso, a competição soma pontos importantes para o ranking de Mountain Bike.

  • ArcelorMittal Open Beach Tennis
    Horário:     9h até 20h
    Onde: Praia da Costa, altura do número 900, em Vila Velha

    A competição agita as areias da Praia da Costa desde o último dia 3 e recebe os melhores atletas do Espírito Santo, além de reunir os melhores jogadores de beach tennis do planeta em busca de pontos para o ranking mundial da modalidade.

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