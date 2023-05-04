32° Dez Milhas Garoto chega com aumento de premiação e mudança de trajeto

32° edição das Dez Milhas Garoto está com as inscrições abertas Crédito: Divulgação

Foi dada a largada. As inscrições para a 32° edição das Dez Milhas Garoto estão abertas. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (4) em coletiva realizada na sede da fábrica em Vila Velha. Aumento da premiação e mudança do trajeto são as grandes novidades para a corrida em 2023, que acontece no dia 24 de setembro.

O percurso continua com a mesma distância de 16 quilômetros, mas com uma pequena diferença. Para que o trajeto fique mais atraente e passe mais pela orla de Vila Velha, os corredores não vão mais passar pela Av Hugo Musso, e serão direcionados para a Av da Praia. Outra mudança é que o vencedor brasileiro terá a premiação aumentada para R$ 50 mil - anteriormente o valor chegava a R$10 mil.

Além das Dez Milhas, a 2° Cachorrida para pets e seus tutores, e a 20° Corrida Garotada para crianças e adolescentes acontecem no dia 23 de setembro. Todas as três corridas tiveram aumentos nas vagas para inscrição. Serão 2 mil para a Garotada, 700 para a Cachorrida e 14 mil para as Dez Milhas.

O gerente de marketing da Garoto, Marcos Freitas, comentou sobre a expectativa da organização para mais uma edição do evento. “A expectativa é superpositiva, de mais um recorde no número de inscritos, a gente pensa muito em como trazer uma experiência ainda melhor para os atletas, então a empolgação está la em cima para fazermos mais um evento histórico”, afirmou.

Serviço

32° Dez Milhas Garoto

Data: 24 de setembro



Horário da largada: a partir das 7h10



Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi



Inscrições: até 05 de setembro pelo site www.dezmilhasgaroto.com.br



Valores: Individual - R$ 99,00; Pelotão Premium - R$ 250,00



Entrega do kit: 22 de setembro de 2023 das 09h00min às 19h00min e 23 de setembro de 2023 das 08h00min às 16h00min na Fábrica da Chocolate Garoto.



20° Corrida Garotada

Data: 23 de setembro



Horário: a partir das 09h00min



Local: Estacionamento do Shopping Vitória



Idade mínima: nascidos entre 2006 e 2017



Inscrições: www.corridagarotada.com.br



Valores: R$ 50,00 (individual)



Entrega do kit: A Entrega do KIT de Participação será realizada somente no dia 22 de setembro de 2023 das 09h00min às 19h00min na Fábrica da Chocolates Garoto.