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32° Dez Milhas Garoto chega com aumento de premiação e mudança de trajeto

Corrida mais tradicional do calendário esportivo do Espírito Santo anunciou a abertura das inscrições para a edição de 2023 com novidades
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 mai 2023 às 17:54

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 17:54

32° edição das Dez Milhas Garoto está com as inscrições abertas
32° edição das Dez Milhas Garoto está com as inscrições abertas Crédito: Divulgação
Foi dada a largada. As inscrições para a 32° edição das Dez Milhas Garoto estão abertas. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (4) em coletiva realizada na sede da fábrica em Vila Velha. Aumento da premiação e mudança do trajeto são as grandes novidades para a corrida em 2023, que acontece no dia 24 de setembro.
O percurso continua com a mesma distância de 16 quilômetros, mas com uma pequena diferença. Para que o trajeto fique mais atraente e passe mais pela orla de Vila Velha, os corredores não vão mais passar pela Av Hugo Musso, e serão direcionados para a Av da Praia. Outra mudança é que o vencedor brasileiro terá a premiação aumentada para R$ 50 mil - anteriormente o valor chegava a R$10 mil.
Além das Dez Milhas, a 2° Cachorrida para pets e seus tutores, e a 20° Corrida Garotada para crianças e adolescentes acontecem no dia 23 de setembro. Todas as três corridas tiveram aumentos nas vagas para inscrição. Serão 2 mil para a Garotada, 700 para a Cachorrida e 14 mil para as Dez Milhas.
O gerente de marketing da Garoto, Marcos Freitas, comentou sobre a expectativa da organização para mais uma edição do evento. “A expectativa é superpositiva, de mais um recorde no número de inscritos, a gente pensa muito em como trazer uma experiência ainda melhor para os atletas, então a empolgação está la em cima para fazermos mais um evento histórico”, afirmou.

Serviço

32° Dez Milhas Garoto
  • Data: 24 de setembro
  • Horário da largada: a partir das 7h10
  • Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi
  • Inscrições: até 05 de setembro pelo site www.dezmilhasgaroto.com.br
  • Valores: Individual - R$ 99,00; Pelotão Premium - R$ 250,00
  • Entrega do kit: 22 de setembro de 2023 das 09h00min às 19h00min e 23 de setembro de 2023 das 08h00min às 16h00min na Fábrica da Chocolate Garoto.
20° Corrida Garotada
  • Data: 23 de setembro
  • Horário: a partir das 09h00min
  • Local: Estacionamento do Shopping Vitória
  • Idade mínima: nascidos entre 2006 e 2017
  • Inscrições: www.corridagarotada.com.br
  • Valores: R$ 50,00 (individual)
  • Entrega do kit: A Entrega do KIT de Participação será realizada somente no dia 22 de setembro de 2023 das 09h00min às 19h00min na Fábrica da Chocolates Garoto.
2ª Cachorrida
  • Data: 23 de setembro
  • Local: Estacionamento do Shopping Vitória (Próximo ao acesso D)
  • Horário: a partir das 6h50
  • Especificações de participantes: As pessoas acompanhada de seus cães doravante são denominados DUPLA = ATLETA + CÃO, e poderão de inscrever em duas categorias, na corrida e na caminhada. Ambas tem uma distância aproximada de 1.609m.
  • Inscrições: www.cachorrida.com.br
  • Valor: R$ 45,00 (a dupla)
  • Entrega do kit: A entrega do KIT de participação será realizada no dia 22 de setembro de 2023 das 09h00min às 19h00min na Fábrica da Chocolates Garoto.

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