Alison Mamute descarta corrida olímpica para Paris 2024

Mudança de rota no planejamento da temporada de Alison Cerutti. Campeão olímpico nos Jogos Rio-2016, bicampeão da Copa do Mundo e colecionador de títulos nacionais e internacionais, o ‘Mamute’ está arrumando as malas para a Califórnia. O capixaba vai disputar a temporada 2023 da AVP (circuito americano de vôlei de praia), decisão que já vinha amadurecendo desde o ano passado e que agora se confirmou, numa combinação de vontade pessoal e objetivos profissionais.

"Esse plano começou no ano passado, passei alguns meses lá treinando, entendendo melhor como seria, me adaptando. Vai ser um desafio pessoal muito grande para mim também. Já conquistei quase todos os títulos que disputei na praia então, porque não, jogar em alto nível no circuito americano. Além disso, a minha família vai estar comigo ao longo dessa temporada, vai poder me acompanhar de perto. Ainda vou disputar etapas do Brasileiro, do Mundial, mas a corrida olímpica não faz mais parte dos meus planos. Vou abrir mão da disputa por essa vaga para chegar bem, concentrado, focado, para competir bem no circuito americano", afirmou o ‘Mamute’, que ainda não definiu quem será o seu novo parceiro.