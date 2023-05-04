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Novos planos

Alison Mamute descarta corrida olímpica para Paris 2024

Capixaba anunciou que vai disputar o Circuito Americano de Vôlei de Praia, competição que vai conciliar com etapas dos circuitos brasileiro e mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2023 às 12:21

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 12:21

Alison não vai mais concorrer a vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Paris
Alison não vai mais concorrer a vaga para disputar os jogos de Paris Crédito: Divulgação/FIVB
Mudança de rota no planejamento da temporada de Alison Cerutti. Campeão olímpico nos Jogos Rio-2016, bicampeão da Copa do Mundo e colecionador de títulos nacionais e internacionais, o ‘Mamute’ está arrumando as malas para a Califórnia. O capixaba vai disputar a temporada 2023 da AVP (circuito americano de vôlei de praia), decisão que já vinha amadurecendo desde o ano passado e que agora se confirmou, numa combinação de vontade pessoal e objetivos profissionais.
A ida para os EUA não quer dizer que o ‘Mamute’ vai largar os torneios do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial, mas a corrida olímpica para Paris-2024 não está mais nos planos.
"Esse plano começou no ano passado, passei alguns meses lá treinando, entendendo melhor como seria, me adaptando. Vai ser um desafio pessoal muito grande para mim também. Já conquistei quase todos os títulos que disputei na praia então, porque não, jogar em alto nível no circuito americano. Além disso, a minha família vai estar comigo ao longo dessa temporada, vai poder me acompanhar de perto. Ainda vou disputar etapas do Brasileiro, do Mundial, mas a corrida olímpica não faz mais parte dos meus planos. Vou abrir mão da disputa por essa vaga para chegar bem, concentrado, focado, para competir bem no circuito americano", afirmou o ‘Mamute’, que ainda não definiu quem será o seu novo parceiro.

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