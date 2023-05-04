Saldanha e Álvares se complicam, e Cetaf segue forte no Brasileiro Sub-19

Instituto Viva Vida/Cetaf estreia com vitória, mas Saldanha e Álvares perdem primeira partida Crédito: Divulgação

Enquanto Saldanha da Gama e Álvares Cabral iniciaram sua trajetória no torneio perdendo para o Ponta Grossa, por 88 a 54, e Juventude, 89 a 39, respectivamente, o Instituto Viva Vida/Cetaf estreou com vitória sobre a equipe do Nosso Clube (PE), por 74 a 45.

Nesta quarta-feira (3), as disputas continuaram pela segunda rodada. O Saldanha da Gama foi novamente derrotado; dessa vez pela equipe do São Paulo, por 113 a 39. O Álvares Cabral também foi superado pelo Fluminense por 78 a 33. O Instituto Viva Vida/Cetaf superou o União Grêmio por 81 a 40. A entrada para acompanhar as partidas no ginásio é gratuita.

A competição, que acontece na Arena Jacaraípe, na Serra, é uma realização da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), e conta com 12 equipes de todo o Brasil.

Formato de disputa

As equipes estão divididas em três grupos de quatro equipes, que jogam dentro dos respectivos grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo mais os dois melhores terceiros colocados gerais se classificam para as quartas de final.

A partir desta fase, a equipe de melhor campanha na classificação geral sempre irá enfrentar a equipe de campanha inferior, nas quartas de final e semifinal. Quem avançar nessas fases faz a final do torneio, no domingo, às 19 horas. Além disso, os dois finalistas também garantem vaga na fase final do torneio, que já conta com as oito equipes melhores ranqueadas pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

1ª rodada (2 de maio):

Saldanha Da Gama (ES) 54 x 88 NBPG (PR)



Avaí/Adiee (SC) 64 x 101 São Paulo (SP)



Fluminense (RJ) 67 x 80 Sport Club Do Recife (PE)



Álvares Cabral (ES) 39 x 89 Recreio Da Juventude (RS)



Clube Do Remo (PA) 72 x 70 Grêmio Náutico União (RS)



CETAF/IVV (ES) 74 x 45 Nosso Clube (PE)

