Confirmado! Instituto Viva Vida/Cetaf vai disputar a LDB em 2023

Instituto Viva Vida/Cetaf sonhava com a participação na LDB após bom desempenho nas competições nacionais de base Crédito: Jordan Andrade

O basquete capixaba está de volta às competições nacionais da modalidade. Dez anos após a sua última participação, Cetaf confirma a participação na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), principal torneio de base do Brasil - para atletas até 22 anos.

A LDB, organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a NBA e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), vai reunir 24 equipes e começará a ser disputada em junho.

Cetaf Sub-20 Crédito: Jordan Andrade

Segundo Felipe Azevedo, ex-atleta profissional e coordenador geral do Instituto Viva Vida, o retorno é muito positivo para o Espírito Santo e também para os atletas.

"Todo o trabalho que tem sido feito pelo IVV/Cetaf é voltado para recolocar o Espírito Santo como protagonista no cenário esportivo nacional. Ano passado, conseguimos trazer dois campeonatos para o Estado e, este ano, serão quatro campeonatos em solo capixaba. O retorno do Cetaf ao LDB vem coroar este trabalho de reestruturação do esporte e também para prestigiar essa geração super talentosa que temos atualmente. Poder ofertar a esses meninos a possibilidade de jogar um campeonato nacional e se desenvolver no esporte morando no Estado é muito importante para nós", explicou Azevedo, que fazia parte do elenco do Cetaf no NBB há 10 anos.

João Victor Freitas será o treinador

João Victor Freitas, técnico do Cetaf Crédito: Arquivo Pessoal

A equipe capixaba que vai participar do LDB já conta com 15 atletas, com idades entre 20 e 17 anos. No entanto, visando se reforçar ainda mais para a disputa do torneio, existe a probabilidade de novos nomes chegarem para fortalecer o elenco.

Querendo fazer bonito na sua volta as competições nacionais, a equipe já iniciou o período de treinamentos sob o comando do técnico João Victor Freitas. Segundo o treinador, que dirigiu o time na última participação no LDB, os treinos acontecem de segunda a sexta-feira, em Vila Velha, e trabalham tanto a parte técnica quanto tática da equipe.

"Os treinos estão puxados, visando dar melhores condições de jogo a todos. A competição mais próxima que temos acontece agora no início de maio. É a classificatória para o Brasileiro sub-19, que fomos campeões ano passado e pretendemos fazer mais uma excelente participação este ano. Após isso, nossas atenções estarão 100% voltadas para a LDB e a contratação de alguns atletas para encorpar o nosso time", frisou Freitas.

LDB 2023

A fórmula de disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) para esta temporada também já está definida. As 24 equipes serão distribuídas em dois grupos com 12 times. E os adversários do IVV/Cetaf já estão definidos: Joinville, Caxias Basquete, União Corinthians, Pato Basquete, Coritiba Monsters, Paulistano, Vasco da Gama, Franca, Rio Claro, São Paulo e Corinthians.

Na fase de classificação, cada equipe jogará 11 vezes, enfrentando todos os demais adversários do grupo. Esta fase será dividida em duas etapas, com a primeira sendo realizada em junho e a segunda já no mês seguinte.