Wahine Bodyboarding Pro confirmado para 2024: “Veio para se consolidar no ES”

Elisangela Fragoso é capixaba e competiu nas edições de 2022 e 2023 do Wahine Bodyboarding Pro, na Serra Crédito: Yerko Vazquez (@yerkovasquez_fotografo_flopo)

Atleta, multicampeã, organizadora de um evento mundial e mãe coruja. Assim se define a atual jornada da capixaba Neymara Carvalho, dona de cinco títulos mundiais e dez campeonatos brasileiros de bodyboard.

A capixaba mostrou seu contentamento com o crescimento da competição, além de frisar a importância de um movimento como esse para o meio esportivo do Espírito Santo

“Esse evento mostra a renovação com qualidade do bodyboard. O intuito do evento é trazer mais meninas, e mostrar os nossos valores. Já confirmo a edição de 2024, porque esse evento veio para se consolidar no Espírito Santo como o maior e melhor evento da categoria feminina de bodyboard no mundo”, disse Neymara.

"Esse é mais um capítulo na minha história como atleta, já que também estou competindo, e também na minha jornada como gestora do evento" Neymara Carvalho - Atleta capixaba, cinco vezes campeã mundial de bodyboard

Apesar do resultado negativo dessa edição, Neymara não desanimou, frisando que o mais importante é a comunhão entre as atletas, e a experiência que o evento promove.

Luna Hardman, filha de Neymara, ficou com a segunda colocação em 2022, quando não conseguiu superar a também brasileira Isabelli Nunes. Na nova prova, mesmo com todos os esforços até o fim da bateria de 25 minutos, Luna ficou com a prata novamente, dessa vez atrás da havaiana Aarya Trabalno.

“Mesmo que eu não tenha conseguido o título, o Wahine para mim é o melhor campeonato do ano, pois é o campeonato que valoriza as mulheres. Tenho certeza que ele está maior do que o ano passado e menor do que o ano que vem. Fico feliz de receber todas essas atletas no nosso Estado”, disse Luna.

Elisângela Fragoso, capixaba que disputou o Wahine na categoria Master e na Pro, contou sobre sua felicidade em ter uma competição tão grande a poucos metros de sua casa.

“Esse aqui é o meu berço. Competir aqui dentro em um Circuito Mundial é maravilhoso para mim. As ondas aqui hoje não são como as do passado, hoje o mar está diferenciado e muito mais difícil para se competir. Apesar de todas as dificuldades, do cansaço e da bateria mais extensa, já estamos na expectativa para a 3ª edição do Wahine porque tudo que acontece aqui nos dá ainda mais ânimo para participar mais uma vez”, disse Elisângela.