Surfista capixaba de 10 anos no topo das competições ao redor do Estado

Kaleb se destaca nas competições ao redor do Espírito Santo Crédito: @marciodavidphoto

Nascido em Vila Velha e vivendo em uma das praias mais famosas do Espírito Santo , o jovem Kaleb Henrique, de 10 anos, é uma grande promessa do surfe capixaba, e dá seus primeiros passos na Praia D’ulé.

Com um treinamento diário, aliado ao incentivo familiar e a vontade de se tornar campeão mundial, o pequeno Kaleb vive uma temporada de conquistas ao redor do país. Sua trajetória esportiva começou em 2020, quando passou a se destacar entre os skatistas e surfistas de Vila Velha, e em 2022 já estava se destacando em competições nacionais.

Apesar do constante crescimento no esporte, o capixaba não perde a essência da infância. “Meu maior objetivo com o surfe é me divertir, conhecer novos lugares e fazer muitos amigos pelo Brasil. No meio disso, eu quero ser campeão estadual, brasileiro e em breve mundial”, diz Kaleb.

Desde seu início no surfe, Kaleb já subiu ao lugar mais alto do pódio por mais de 15 vezes nas competições oficiais que disputou.

“O maior desafio nas competições fora do Estado é entrar no mar sem ter tempo de conhecer a região. Muitas vezes vou sem treinar e encaro ondas grandes”, conta o jovem atleta. Apesar do empecilho, Kaleb não se acanha e garante resultados expressivos nas provas que disputa.

Assim como a maior parte dos atletas ao redor do mundo, um dos maiores objetivos de Kaleb está voltado para o cuidado com a família. “Com o surfe eu quero realizar meus sonhos e ajudar minha família”, explica o capixaba.

Para ele, estar no mar é sinônimo de felicidade e liberdade, além de estar diante da aventura que mais gosta, sentindo a adrenalina que move seus dias.

Motivado com a conquista do Mundial Junior de 2022, quando desbancou atletas de Portugal, Japão e Itália, o capixaba está focado na disputa do Campeonato Capixaba de Surfe, onde visa a vaga do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

“Além do estadual, temos também a disputa do Campeonato Catarinense, que é muito importante para o desenvolvimento. Mas como Kaleb é federado apenas no Espírito Santo, o ideal é dar preferência para o Estado”, conta o pai e treinador Fausto Vieira.

O capixaba vai encarar os desafios fora do Estado, mas não vai deixar de competir nas principais competições do Espírito Santo. Nos próximos meses, Kaleb terá uma verdadeira maratona com pelo menos nove etapas no Vitória Surf Clube, no Circuito Attack Hang Loose Capixaba de Surf e também na Super Liga de Surf, dentre outras competições.