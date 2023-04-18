Capixaba vive expectativa de conquistar Circuito Brasileiro da Fórmula 1600

Dieckle Icklis na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo Crédito: Arquivo Pessoal

O capixaba Dieckle Icklis começou a temporada da Fórmula 1600 com o pé direito. Pilotando no Autódromo de Interlagos, em São Paulo , o atleta conquistou a vitória na primeira etapa do Circuito Brasileiro da categoria, e olha para o futuro com esperança do título nacional.

“É meu primeiro ano nessa categoria, e comecei com vitória após 12 anos sem competir. É uma corrida muito equilibrada. Na última disputa, o 10º colocado chegou só três segundos atrás do líder”, explica Dieckle, que subiu no pódio no último sábado (15).

Em um percurso de 12 voltas e 51 quilômetros, o capixaba conquistou o lugar mais alto do pódio após completar o circuito em 27m06s, tendo uma velocidade média de 121,52 km/h.

Mesmo longe das pistas oficiais de Fórmula 1600 por mais de uma década, Dieckle conta que estava atento aos detalhes da competição para conseguir um bom resultado.

“Qualquer erro aqui custa várias posições. Os carros geram muito vácuo, fazendo com que quem vem atrás ganhe muita velocidade, então as ultrapassagens nas retas são constantes. Na disputa da última semana, eu ganhei após fazer uma ultrapassagem na última volta, dando uma diferença de 0.088 segundos do 2º colocado”, disse o capixaba.

Com a vitória, o piloto lidera o ranking nacional da Fórmula 1600 e espera repetir o feito nas próximas 16 corridas. “Vimos que temos condições de lutar pelo campeonato. Ainda temos coisas para melhorar no carro, mas se tudo continuar assim, iremos trazer o título de campeão para o Espírito Santo”, avalia, animado.

Dieckle Icklis ergueu o troféu da primeira etapa da competição Crédito: Arquivo Pessoal

O início no esporte

Natural da Serra , Dieckle começou no esporte em 2001, quando estreou na BRK Ligth, liga automobilística promovida por seu pai, o também piloto Geraldo Backer, o Bata. Além disso, figurou nas pistas da Fórmula São Paulo, em 2009, na Fórmula BKR, em 2011 e nas pistas de Drift entre 2015 e 2021.

“Iniciei no esporte com 13 anos de idade, no então Autódromo Mestre Álvaro, quando a pista ainda era de barro. Hoje corro na F1600, que é uma categoria de entrada para as outras fórmulas. O carro é um monoposto (onde o piloto fica no centro do veículo), com as rodas expostas e o motor na parte traseira. É um modelo bem simples do que seria um carro de Fórmula 1”, explica o piloto.

O capixaba conta que a F1600 é uma ótima categoria para quem está iniciando no esporte e quer ganhar mais experiência. “Seria o primeiro degrau para quem busca ser um piloto de fórmula. Diferente de categorias superiores, utiliza pneu semi-slick e não possui aerofólio dianteiro nem traseiro, deixando o carro um pouco mais arisco, exigindo mais do piloto”.