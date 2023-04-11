Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrida de Rua

Circuito Sesc de Corridas movimenta Vitória no início de maio

O evento esportivo faz parte da programação que acontece em todo o país, nas categorias masculina, feminina e PCD (Pessoa com Deficiência)

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:29
Circuito Sesc de Corridas é uma das competições mais importantes do calendário do atletismo nacional
Circuito Sesc de Corridas é uma das competições mais importantes do calendário do atletismo nacional Crédito: Redes Sociais
O Sesc Espírito Santo vai realizar sua primeira corrida de rua no próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, para homenagear os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. A prova terá percurso de 7 km e será realizada na Orla de Camburi, em Vitória.  
Os inscritos vão largar às 7 horas, mas antes, às 6h45, haverá o aquecimento. Os atletas vão percorrer 7 km, sendo que o retorno será na marcação de 3,5 km, com chegada no mesmo ponto de partida.  
As inscrições, que estão esgotadas, custaram entre R$ 30 e R$ 20, e o valor e alimentos arrecadados serão doados às famílias credenciadas ao Sesc Mesa Brasil.
Os participantes inscritos receberão medalha e os cinco primeiros colocados nas quatro categorias (feminina, masculina, PCD feminina e PCD masculina) ganharão troféus. O kit contará com camiseta, sacochila, chip e número de identificação.   

1ª Edição do Circuito Sesc de Corridas 2023

  • Data: 1º de maio;
  • Horário:  concentração, às 6h; aquecimento, às 6h45; e largada, às 7 horas;
  • Local: largada no estacionamento do quiosque 1, próximo ao Píer de Iemanjá, em Vitória;
  • Entrega de kits: dia 29 de abril, das 10 às 18 horas, no Sesc Vila Velha, localizada na Rua José Eugenio, 30, bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha, às margens da Rodovia Carlos Lindemberg;
    Dia 30, das 10 às 18 horas, no Sesc Glória, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória;

LEIA MAIS SOBRE ESPORTE CAPIXABA

Parceria com o Cavs faz o Saldanha da Gama sonhar com retorno à NBB

Cleveland Cavaliers oficializa parceria com Saldanha e vai investir R$ 400 mil

Velejadores do ES são convocados pelo Brasil para torneios internacionais

Polenta Off Road movimenta região das montanhas com esportes radicais

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino vai desembarcar no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vitória (ES) Sesc Corrida Corrida de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados