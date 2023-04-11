Circuito Sesc de Corridas movimenta Vitória no início de maio

O Sesc Espírito Santo vai realizar sua primeira corrida de rua no próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, para homenagear os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. A prova terá percurso de 7 km e será realizada na Orla de Camburi, em Vitória.
Os inscritos vão largar às 7 horas, mas antes, às 6h45, haverá o aquecimento. Os atletas vão percorrer 7 km, sendo que o retorno será na marcação de 3,5 km, com chegada no mesmo ponto de partida.
As inscrições, que estão esgotadas, custaram entre R$ 30 e R$ 20, e o valor e alimentos arrecadados serão doados às famílias credenciadas ao Sesc Mesa Brasil.
Os participantes inscritos receberão medalha e os cinco primeiros colocados nas quatro categorias (feminina, masculina, PCD feminina e PCD masculina) ganharão troféus. O kit contará com camiseta, sacochila, chip e número de identificação.
1ª Edição do Circuito Sesc de Corridas 2023
- Data: 1º de maio;
- Horário: concentração, às 6h; aquecimento, às 6h45; e largada, às 7 horas;
- Local: largada no estacionamento do quiosque 1, próximo ao Píer de Iemanjá, em Vitória;
- Entrega de kits: dia 29 de abril, das 10 às 18 horas, no Sesc Vila Velha, localizada na Rua José Eugenio, 30, bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha, às margens da Rodovia Carlos Lindemberg;
Dia 30, das 10 às 18 horas, no Sesc Glória, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória;