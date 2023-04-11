Circuito Sesc de Corridas movimenta Vitória no início de maio

Circuito Sesc de Corridas é uma das competições mais importantes do calendário do atletismo nacional Crédito: Redes Sociais

O Sesc Espírito Santo vai realizar sua primeira corrida de rua no próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, para homenagear os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. A prova terá percurso de 7 km e será realizada na Orla de Camburi, em Vitória

Os inscritos vão largar às 7 horas, mas antes, às 6h45, haverá o aquecimento. Os atletas vão percorrer 7 km, sendo que o retorno será na marcação de 3,5 km, com chegada no mesmo ponto de partida.

As inscrições, que estão esgotadas, custaram entre R$ 30 e R$ 20, e o valor e alimentos arrecadados serão doados às famílias credenciadas ao Sesc Mesa Brasil.

Os participantes inscritos receberão medalha e os cinco primeiros colocados nas quatro categorias (feminina, masculina, PCD feminina e PCD masculina) ganharão troféus. O kit contará com camiseta, sacochila, chip e número de identificação.

1ª Edição do Circuito Sesc de Corridas 2023