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Vôlei de Praia

André e George faturam o ouro na etapa de Saquarema do circuito brasileiro

Ao lado de George, o capixaba subiu ao pódio do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia após a vitória por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17) sobre Mateus e Adelmo, em Saquarema

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2023 às 10:04
André Stein (regata azul escuro) é o único capixaba no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
André Stein (regata azul escuro) é dono de um dos melhores bloqueis do circuito brasileiro Crédito: Maurício Val/FVImagem/CBV
O capixaba André Stein garantiu mais um título de vôlei de praia neste fim de semana e reafirmou a grande fase de sua carreira. Ao lado do parceiro George, André subiu ao topo do pódio da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia após a vitória por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17) sobre Mateus e Adelmo, neste domingo (23).
André e George já somam duas vitórias no Circuito Brasileiro (Itapema e Saquarema), além do título do Circuito Mundial, também realizado em Itapema. “É uma sequência de títulos, o que é muito bom para nosso time, claro. Mas sabemos que o trabalho continua, e na semana que vem temos uma competição muito difícil pela frente, com as melhores duplas do mundo em Uberlândia. Essa sequência de vitórias é importante que nos traz confiança, queremos seguir neste ritmo”, disse o capixaba André.
O próximo objetivo dos campeões é repetir a dose já a partir de quarta-feira (26). A dupla disputa o Elite 16 do Circuito Mundial, em Uberlândia, que será realizado até o próximo domingo (30). Já o Circuito Brasileiro segue para Campo Grande (MS), palco da quarta etapa da temporada entre os dias 10 e 14 de maio.
“Nós terminamos uma competição já pensando na próxima, então vencer aqui em Saquarema foi muito importante para nos dar mais confiança. Chegaremos lá em Uberlândia já embalados com três títulos seguidos, jogando diante da torcida, estamos preparados e queremos seguir nesta boa fase”, complementou George.

Meninas em grande fase

A hegemonia de Ana Patrícia e Duda neste início de Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi vista mais uma vez. Agora na terceira etapa, em Saquarema, que terminou com elas no alto do pódio, repetindo o roteiro das outras duas desta temporada. E novamente sem perderem nenhum set ao longo do Top 12. Na final, neste domingo (23.04), elas superaram Tainá e Vic com parciais de 21/19 e 21/13.
Assim como André e George, Ana e Duda vivem um grande momento nas competições. Até aqui, já são três ouros no Circuito Brasileiro, com o lugar mais alto do pódio em Maringá, Itapema e Saquarema.
“Estamos sempre em busca de aprimorar nosso ritmo de jogo e entrosamento em quadra, e cada competição é uma oportunidade para colocarmos isso em prática. Agora na sequência temos o Circuito Mundial em Uberlândia, e esse ritmo que falei é importante para as competições internacionais também. Vencer é sempre bom, os títulos vêm para coroar o trabalho que a gente faz no dia a dia. É muito bom ver que os recursos que estamos tentando utilizar em quadra estão dando resultado”, avalia Ana Patrícia.
Duda, que foi eleita a melhor jogadora da final feminina, comenta que a vitória é um grande incentivo para os próximos desafios. “É sempre bom disputar as etapas do Circuito Brasileiro, pois nos traz bagagem de jogo. Estamos felizes com a evolução do nosso trabalho, em como estamos desempenhando em quadra. Cada torneio a gente tenta colocar algo diferente, algo a mais. Este é o nosso terceiro ouro na temporada brasileira, o que é importante para ver como estamos avançando, mostrando constância”.

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