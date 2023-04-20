Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Mundial de Bodyboard começa neste fim de semana na Serra com R$ 175 mil em premiações
ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro

Mundial de Bodyboard começa neste fim de semana na Serra com R$ 175 mil em premiações

Sob o comando da capixaba pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho, o evento deste ano supera 120 atletas inscritas e tem uma premiação total de 35 mil dólares

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 14:21

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 abr 2023 às 14:21
Neymara Carvalho é uma das feras que estará na disputa
Neymara Carvalho é uma das feras que estará na disputa Crédito: APB/Divulgação
Inclusão, desenvolvimento e protagonismo. Essas palavras definem a segunda edição do ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, que desembarca no Espírito Santo para marcar a abertura do Circuito Mundial Feminino da categoria entre os dias 21 e 29 de abril, na Praia do Solemar, na Serra.
Sob o comando da capixaba pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho, o evento deste ano supera 120 atletas inscritas e tem uma premiação total de 35 mil dólares, o equivalente a, aproximadamente, R$ 175 mil.
No evento que abriu a programação do torneio, Neymara destacou a importância do protagonismo feminino no esporte. “Quero dar voz às mulheres e mostrar que merecemos isso e que podemos estar onde a gente quiser. Uma competição como essa fomenta o esporte entre as mulheres e incentiva cada vez mais a participação delas”, diz a atleta.
Além dos cinco títulos mundiais, Neymara também é dona de dez títulos nacionais de bodyboard. Ciente de sua influência no esporte, ela frisa que ter o Wahine Bodyboard Pro no Estado é de suma importância para as futuras categorias. “Ter a abertura do Circuito Mundial de 2023 no Espírito Santo é muito importante para essa visibilidade do Estado e das práticas esportivas como um todo, além do fortalecimento do esporte feminino”, afirma Neymara.
Neymara Carvalho (ao centro) é a idealizadora e organizadora do Wahine Bodyboarding Pro
Neymara Carvalho (ao centro) é a idealizadora e organizadora do Wahine Bodyboarding Pro Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Ao lado da capixaba estava a japonesa Sari Ohhara, vice-campeã da prova em 2022. Sari destacou a relevância da competição, e destacou a alegria em retornar ao Espírito Santo. “Estou muito feliz de estar aqui no Wahine BodyBoard, pois é um evento muito importante para o esporte. Esse ano eu vim com mais duas colegas japonesas, para reforçar a conexão do Japão com o Brasil, e isso deixa tudo ainda mais especial, porque nós nos inspiramos muito no estilo brasileiro”, diz Ohhara.

Inclusão

Em 2022, a competição promoveu uma bateria voltada apenas para atletas PCD. Com o sucesso da prova, a organização do evento decidiu abrir as portas para mais competidoras, além de promover uma premiação em dinheiro, que não havia sido distribuída no último ano.
Entre as atletas, a capixaba Letícia de Oliveira, de 14 anos, faz sua estreia no mundo das competições de bodyboard, e será a única representante do ES entre as atletas PCD. Para ela, o torneio promovido por Neymara Carvalho é uma importante ferramenta de inclusão social. “É bem necessário para que nossa causa seja ainda mais conhecida, porque muitas pessoas não têm noção que existe a possibilidade de pessoas com deficiência estarem em uma competição”, explica Letícia.
A pernambucana Carla Cunha, também estreante na competição, estará pela primeira vez no mar capixaba, e afirma que o esporte supera as barreiras do preconceito. “As pessoas precisam entender que a maior limitação não está no nosso corpo, mas sim em nossa mente. Se trabalharmos isso, e olharmos para as competições com igualdade, todos terão a chance de praticar o esporte, sem discriminação”, frisa Carla.

Premiação cresceu

Em 2023, as atletas com melhor colocação terão premiações ainda melhores que a do último ano. Entre as profissionais, quem estiver no lugar mais alto do pódio leva 20 mil dólares (R$ 100 mil). Na categoria Master, que reúne atletas mais experientes, a campeã fatura 10 mil dólares (R$ 50 mil). Na Pro Júnior, com as atletas mais jovens, a melhor colocada garante 3 mil dólares (R$ 15 mil). Os outros dois mil dólares (R$ 10 mil) em premiação serão distribuídos entre as melhores colocadas na categoria Open e entre as atletas PCD.
Atletas do bodyboard se reuniram para o evento de abertura do Circuito Mundial de 2023
Atletas do bodyboard se reuniram para o evento de abertura do Circuito Mundial de 2023 Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Karol Rosa busca 6ª vitória no UFC e promete: “vou ser a próxima desafiante ao título”

Paulo André Camilo tem data para voltar a competir e mira Olimpíadas de Paris

Confirmado! Instituto Viva Vida/Cetaf vai disputar a LDB em 2023

Capixaba vive expectativa de conquistar Circuito Brasileiro da Fórmula 1600

Parceria com o Cavs faz o Saldanha da Gama sonhar com retorno à NBB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Serra Mulheres Inclusão social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados