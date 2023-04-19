  • Karol Rosa busca 6ª vitória no UFC e promete: “vou ser a próxima desafiante ao título”
Capixaba no octógono

Karol Rosa busca 6ª vitória no UFC e promete: “vou ser a próxima desafiante ao título”

Capixaba vai duelar contra a também brasileira Norma Dumont na disputa dos peso-pena (até 66 kg) feminino, que acontece em Las Vegas

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 14:13

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 abr 2023 às 14:13
Karol Rosa entra no octógono na noite do próximo sábado (22) Crédito: Arquivo Pessoal
Primeira capixaba a firmar contrato com o UFC, a vila-velhense Karol Rosa encara mais um desafio na noite do próximo sábado (22), às 19h. Karol vai duelar contra a também brasileira Norma Dumont durante o UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes, na disputa dos peso-pena (até 66 kg) feminino, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Com seis lutas e cinco vitórias no UFC, Karol conta sobre parte de sua preparação, analisa o bom momento na carreira e afirma que está confiante em mais uma conquista.
“Eu soube da luta no final de dezembro e comecei a me preparar aqui em Las Vegas (EUA) mesmo. Depois eu fui para o Rio, para treinar lá e em Niterói. Eu estou em um momento muito bom no esporte, afinal são seis lutas, e cinco vitórias. Tudo está saindo como o esperado. Tenho um bom desempenho no UFC e a meta é manter essa sequência”, pontua Karol.
Analisando a adversária, Karol, que está na nona colocação do ranking das pesos-pena, explica que Dumont, 13ª colocada, é uma adversária dura, mas que estará preparada para qualquer desafio.
“A Norma é uma menina experiente, bem dura. Acho que ela vai querer manter a luta em pé, mas eu vou preparada para tudo, seja a luta em pé ou no chão. Vai ser uma luta bastante interessante, pode ter certeza”, avalia a capixaba.

Apoio da família é incentivo

Casada com a também lutadora Denise Gomes, Karol conta que a vitória da esposa no último fim de semana, também no UFC, se tornou um grande incentivo para voltar para casa com mais uma vitória na ficha.
“Eu vou ganhar da Norma e vou ser a próxima desafiante ao título dos pesos-pena. A vitória da Denise no último final de semana me deu energia e um gás a mais para sair com essa conquista”, pontua Karol.
Agora a capixaba se concentra para a disputa da noite de sábado. A vitória pode garantir uma melhor colocação no ranking da principal liga de MMA do planeta, além de deixa-lá mais próxima de se credenciar para a disputa do cinturão.

