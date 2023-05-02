Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixaba Krystian Kymerson fatura ouro no Pan-Americano de surfe no Panamá
Mais uma conquista

Capixaba Krystian Kymerson fatura ouro no Pan-Americano de surfe no Panamá

Com o título, Krystian está cotado para participar dos Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, mas depende do resultado de outros brasileiros
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 mai 2023 às 15:40

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 15:40

Krystian Kimerson garantiu o ouro no último fim de semana
Krystian Kimerson garantiu o ouro no último fim de semana Crédito: Arquivo Pessoal
O Brasil levou o título geral do Campeonato Pan-Americano de Surfe, e a bandeira do Espírito Santo esteve no lugar mais alto do pódio com Krystian Kymerson, de Vila Velha. Na disputa realizada em Santa Catalina, no distrito de Soná, no Panamá, o capixaba garantiu a medalha de ouro entre os homens.
Nascido e criado na Barra do Jucu, o capixaba desbancou o canadense Cody Young, o argentino Leandro Usuna e o panamenho Isauro Elizondo na grande final. “O maior desafio foi superar o atleta do Panamá, justamente por ser local, ele conhece muito bem as ondas e os detalhes da prova. Para mim foi a parte mais complicada, mas me esforcei e deu tudo certo”, disse Krystian, que se tornou o primeiro capixaba a conquistar o título.
Com a vitória, Krystian está cotado para participar dos Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Para isso, vai precisar torcer contra os surfistas que vão disputar os Jogos Mundiais de Surfe, prioritário para a distribuição das vagas para a competição no Chile.
“Enquanto o resultado do Mundial não sai, meu foco agora está nas duas etapas da Taça Brasil de Surfe. Em breve embarco para Pernambuco e depois para o Rio Grande do Norte para a competição nacional”, conta Krystian.
No Mundial, nomes como João Chianca e Filipe Toledo estarão no páreo. Enquanto isso, Krystian torce para que os brasileiros não estejam entre os cinco melhores da América.
“Vou em busca de novos pontos e sempre melhorar os meus resultados. Quero brigar pela minha vaga na elite do surfe e estou bem confiante pelo meu desempenho no Panamá”, frisa o capixaba.
Perguntado sobre uma possível participação nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ou Los Angeles, em 2028, o capixaba explica que no momento as chances são baixas, mas não desanima. “Para que eu possa participar de Paris, teria que ganhar o Pan-Americano de Santiago. É algo distante, mas não deixamos de sonhar com a oportunidade”.

Apoio importante

Para as competições ao redor do Brasil e em outros países, o capixaba conta com o apoio de empresas de São Paulo e do Espírito Santo, além dos programas de incentivo do Governo Estadual e da Prefeitura de Vila Velha. “Tudo isso é muito importante para que eu possa chegar bem nas competições, fico muito agradecido por esse apoio. É isso que movimenta o esporte”, conclui Krystian.

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Wahine Bodyboarding Pro confirmado para 2024: “Veio para se consolidar no ES”

Capixaba André Stein em alta na corrida para os Jogos Olímpicos de Paris

'Escola Guga' chega em Vitória com aulas de tênis e beach tennis

Surfista capixaba de 10 anos no topo das competições ao redor do Estado

Cleveland Cavaliers oficializa parceria com Saldanha e vai investir R$ 400 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Surfe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados