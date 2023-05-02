Capixaba Krystian Kymerson fatura ouro no Pan-Americano de surfe no Panamá

Krystian Kimerson garantiu o ouro no último fim de semana Crédito: Arquivo Pessoal

O Brasil levou o título geral do Campeonato Pan-Americano de Surfe, e a bandeira do Espírito Santo esteve no lugar mais alto do pódio com Krystian Kymerson, de Vila Velha . Na disputa realizada em Santa Catalina, no distrito de Soná, no Panamá, o capixaba garantiu a medalha de ouro entre os homens.

Nascido e criado na Barra do Jucu, o capixaba desbancou o canadense Cody Young, o argentino Leandro Usuna e o panamenho Isauro Elizondo na grande final. “O maior desafio foi superar o atleta do Panamá, justamente por ser local, ele conhece muito bem as ondas e os detalhes da prova. Para mim foi a parte mais complicada, mas me esforcei e deu tudo certo”, disse Krystian, que se tornou o primeiro capixaba a conquistar o título.

Com a vitória, Krystian está cotado para participar dos Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Para isso, vai precisar torcer contra os surfistas que vão disputar os Jogos Mundiais de Surfe, prioritário para a distribuição das vagas para a competição no Chile.

“Enquanto o resultado do Mundial não sai, meu foco agora está nas duas etapas da Taça Brasil de Surfe. Em breve embarco para Pernambuco e depois para o Rio Grande do Norte para a competição nacional”, conta Krystian.

No Mundial, nomes como João Chianca e Filipe Toledo estarão no páreo. Enquanto isso, Krystian torce para que os brasileiros não estejam entre os cinco melhores da América.

“Vou em busca de novos pontos e sempre melhorar os meus resultados. Quero brigar pela minha vaga na elite do surfe e estou bem confiante pelo meu desempenho no Panamá”, frisa o capixaba.

Perguntado sobre uma possível participação nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ou Los Angeles, em 2028, o capixaba explica que no momento as chances são baixas, mas não desanima. “Para que eu possa participar de Paris, teria que ganhar o Pan-Americano de Santiago. É algo distante, mas não deixamos de sonhar com a oportunidade”.

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