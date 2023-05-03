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Futuro

Capixaba de 14 anos conquista o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Davi Camponez é nascido em Vitória e conquistou a competição pela quinta vez. Além disso, recentemente foi campeão mundial da modalidade em Abu Dhabi
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 mai 2023 às 17:29

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 17:29

Davi Camponez é pentacampeão brasileiro de Jiu-Jitsu
Davi Camponez é pentacampeão brasileiro de Jiu-Jitsu Crédito: Arquivo Pessoal
O futuro do esporte brasileiro vem sendo construído a cada ano. No último fim de semana, o pequeno Davi Camponez, de apenas 14 anos, conquistou o pentacampeonato brasileiro de jiu-jítsu, disputado em Barueri, São Paulo. O garoto é nascido em Vitória e tem representado com maestria o Espírito Santo no Brasil e no Mundo.
Sim, no Mundo. Em novembro do ano passado, Davi também conquistou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado em Abu Dhabi, com finalização em todas as lutas. Na final, enfrentou um atleta da seleção russa, e ao longo da competição enfrentou lutadores de países como Mongólia, Angola e Cazaquistão.
Sobre o Campeonato Brasileiro, Davi ressalta que a importância da conquista vai além do resultado esportivo. “É um campeonato de nível fortíssimo, atletas do mundo todo vem competir, pessoas que não conseguem viajar para fora e disputam visando receber uma oportunidade e serem vistos, então a sensação de ganhar de novo foi muito boa”, contou o atleta, que pretende conquistar ainda mais vezes o torneio.

Início no esporte

O começo de Davi no jiu-jítsu foi logo cedo, aos 4 anos. Segundo ele, era uma criança muito “levada” e cheia de energia, por isso, precisava de encontrar um esporte para gastar essa energia. Encontrou a modalidade após se arriscar em várias outras, mas se apaixonou mesmo foi pela luta, onde deseja “ser multicampeão e inspiração para muitas pessoas”.
O treinador do jovem atleta, Mestre Nado, rasgou elogios e destacou a disciplina de Davi. “É um menino completamente focado, apesar de ser novo parece um adulto treinando, tem um complemento físico fora dos tatames com musculação, crossfit e outras coisas que ele faz, é um atleta muito focado”, destacou.
Davi Camponez e seu treinador, Mestre Nado
Davi Camponez e seu treinador, Mestre Nado Crédito: Arquivo Pessoal
Para ter sucesso esportivo, é necessário ter dedicação. Por isso, a rotina de treinos do pentacampeão brasileiro é exaustiva. “Ele treina comigo na academia de segunda a segunda, só descansa no domingo, é um menino diferenciado que vem mostrando uma evolução muito grande”, reforçou Nado.
O próximo desafio do capixaba é o Campeonato Sul-Americano, que acontece em julho, competição a qual Davi Camponez irá buscar mais um título para sua carreira, que é breve, mas já acumula diversas conquistas importantes.

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