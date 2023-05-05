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Confira o calendário de corridas de rua para o mês de maio no ES

Com a lista preparada por A Gazeta, você fica por dentro das datas, horários, detalhes e como se inscrever nas principais competições do atletismo no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 15:30

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 15:30

A corrida será realizada neste domingo (27) entre Vila Velha e Vitória
Competições de atletismo são tradicionais no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas deste mês de maio. Confira datas, horários e como se inscrever!

Corridas de Rua

  • Corrida de Venda Nova do Imigrante – 5km e 10km
    Data:     13/05
    Largada: Centro Cultural de Venda Nova do Imigrante
    Inscrições a partir de R$ 86 no site do evento;

  • Corrida de Santa Rita, Cachoeiro de Itapemirim – 6km
    Data:     14/05
    Largada: Estacionamento da Uniaves, em Aracuí
    Chegada: Sede de Conduru
    Inscrições gratuitas no site: Corrida de Santa Rita;

  • Night Run Etapa Pedra Azul - 7km
    Data:     20/05
    Horário: 19h
    Detalhes sobre largada/chegada e inscrições: Pedra Azul Night Run;

  • 3ª Etapa Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua – 6km e 12km
    Data:     21/05
    Horário: 7h30
    Largada e Chegada: Praça Central de Água Doce do Norte
    Mais detalhes e inscrições: Copa Norte Capixaba;

  • 13ª Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - 5km
    Data:     21/05
    Horário: 8h
    Largada e Chegada: Clube Social da APCEF/ES, na Av. Bicanga, 2129, Serra
    Mais detalhes e inscrições: Corrida Fenae 2023;
  • Corrida Maçônica da Cidade de Vitória – 6km e 10km
    Data: 21/05
    Horário: 7h
    Largada e Chegada: Av. Joubert de Barros, 358 - Bento Ferreira
    Mais detalhes e inscrições: Corrida Maçonica;

  • Insanity Mountain - Etapa Venda Nova do Imigrante
    Data:     28/05
    Horário: 8h
    Largada: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão)
    Mais detalhes e inscrições: Insanity Moutain;

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