Confira o calendário de corridas de rua para o mês de maio no ES

Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas deste mês de maio. Confira datas, horários e como se inscrever!
Corridas de Rua
- Corrida de Venda Nova do Imigrante – 5km e 10km
Data: 13/05
Largada: Centro Cultural de Venda Nova do Imigrante
Inscrições a partir de R$ 86 no site do evento;
- Corrida de Santa Rita, Cachoeiro de Itapemirim – 6km
Data: 14/05
Largada: Estacionamento da Uniaves, em Aracuí
Chegada: Sede de Conduru
Inscrições gratuitas no site: Corrida de Santa Rita;
- Night Run Etapa Pedra Azul - 7km
Data: 20/05
Horário: 19h
Detalhes sobre largada/chegada e inscrições: Pedra Azul Night Run;
- 3ª Etapa Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua – 6km e 12km
Data: 21/05
Horário: 7h30
Largada e Chegada: Praça Central de Água Doce do Norte
Mais detalhes e inscrições: Copa Norte Capixaba;
- 13ª Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - 5km
Data: 21/05
Horário: 8h
Largada e Chegada: Clube Social da APCEF/ES, na Av. Bicanga, 2129, Serra
Mais detalhes e inscrições: Corrida Fenae 2023;
- Corrida Maçônica da Cidade de Vitória – 6km e 10km
Data: 21/05
Horário: 7h
Largada e Chegada: Av. Joubert de Barros, 358 - Bento Ferreira
Mais detalhes e inscrições: Corrida Maçonica;
- Insanity Mountain - Etapa Venda Nova do Imigrante
Data: 28/05
Horário: 8h
Largada: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão)
Mais detalhes e inscrições: Insanity Moutain;