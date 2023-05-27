É hoje! Estação Esportes chega com tudo para agitar a Grande Vitória

A programação com 24 horas de duração do Estação Esporte tem início na manhã deste sábado (27) e vai até o domingo (28). Serão diversas atividades esportivas ao longo dia em Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra. O projeto incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.
Os jornalistas Filipe Souza e Marcella Scaramella realizaram na manhã deste sábado (27), no complexo esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, um live com informações sobre tudo o que vai rolar nessa virada esportiva de 24 horas. Confira.
Quem pode participar? - Todas as pessoas podem virar atletas no Estação Esporte. A ideia é estimular a prática esportiva e a atividade física em toda a população
Como se inscrever? - O prazo de inscrição foi encerrado na noite desta sexta-feira (26), mas para participar basta chegar em um dos quatro pontos do evento distribuídos pela Grande Vitória para ter acesso livre a todas as atividades.
Confira a programação deste sábado (27)
Vila Velha: Estação Cidadania - Ilha das Flores, Vila Velha - ES
- 8h30 - 12h30: Futsal Infantil Sub 11
- 8h30 - 11h: Vôlei de Praia
- 9h - 11h: Patins
- 9h - 11h: Roda de Capoeira
- 13h - 16h: Futsal Infantil Sub 13
- 13h - 16h: Futevôlei
- 14h - 16h: Skate
- 14h - 16h: BMX
- 14h - 18h: Pipas
- 8h - 18h: Atividades Lúdicas e Recreação
- 19h: Encerramento
Vitória: Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho (Sesport), em Bento Ferreira
- 8h - 8h30: Cerimônia de Abertura do Estação Esporte
- 8h - 18h30: Campeonato Estadual de Voleibol Sub 16 e Sub 18 Masculino e Feminino
- 8h30: Apresentação de Break
- 8h30 - 11h: Taekwondo
- 8h30 - 11h: Vôlei de Areia
- 8h30 - 17h30: Seminário de Pomsae para Taekwondo
- 9h - 19h: Taça Metropolitana de Handebol Infantil Masculino e Feminino
- 9h - 10h30: Oficina de Ginástica Para Iniciantes
- 9h - 17h: Futevôlei
- 14h - 17h: Taekwondo
- 15h - 18h: Vôlei de Areia
- 19h - 21h: Boxe
- 19h - 20h10: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 16
- 20h10 - 21h20: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 19
- 21h20 - 22h20: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 19
- Dia todo: Atividades Lúdicas e Recreação
- A partir das 23h: Patins
Cariacica: Parque O Cravo e a Rosa - Alameda da Frincasa
- 6h - 7h: Ginástica
- 7h - 8h: Circuito Ginástica Comunidade
- 7h30 - 10h: Paraatletismo
- 7h - 13h: Tenis de Mesa
- 7h - 13h: Ginástica Rítmica/Ballet
- 8h - 9h: Circuito Ginástica Comunidade
- 8h - 9h: Aulão de Ritmos Comunidade
- 9h - 13h: Futsal Masculino
- 9h - 13h: Hand Beach
- 9h - 13h: Judô/Karatê
- 9h - 13h: Futebol
- 13h - 15h: Ballet
- 14h - 16h: Jiu Jitsu
- 14h - 19h: Judô/Karatê
- 14h - 16h30: Handebol Feminino
- 14h - 18h: Futebol
- 15h - 17h: Ginástica Rítmica
- 15h - 17h: Beach Soccer
- 16h30 - 19h: Handebol Masculino
- Dia Todo: Atividades Lúdicas e Recreação
Serra: Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado
- 8h - 9h30: Voleibol
- 8h - 10h: Futevôlei
- 8h - 19h: Skate
- 8h - 19h: Academia Popular
- 8h - 19h: Xadrez
- 10h - 11h: Futsal
- 10h - 12h: Sessão de Cinema
- 13h - 14h: Aula de Ritmos
- 14h - 15h: Ginástica
- 14h - 14h50: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 9
- 14h50 - 15h40: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 11
- 15h - 17h: Judô
- 15h - 17h: Sessão de Cinema
- 15h40 - 16h30: Aula de Dança
- 15h40 - 16h30: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 13
- 16h30 - 17h30: Futsal Bom de Bola x Boca Junior Sub 15
- 17h - 19h: HIT - GAP
- 8h - 18h: Xadrez
- 8h - 18h: Atividades Lúdicas e Recreação
- 19h: Encerramento