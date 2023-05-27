É hoje! Estação Esportes chega com tudo para agitar a Grande Vitória

Quem pode participar? - Todas as pessoas podem virar atletas no Estação Esporte. A ideia é estimular a prática esportiva e a atividade física em toda a população

Como se inscrever? - O prazo de inscrição foi encerrado na noite desta sexta-feira (26), mas para participar basta chegar em um dos quatro pontos do evento distribuídos pela Grande Vitória para ter acesso livre a todas as atividades.