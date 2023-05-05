Confira a programação do Estação Esporte em Vila Velha

O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. Confira a programação esportiva em Vila Velha!
Vila Velha
- Locais: Estação Cidadania - Ilha das Flores, Ilha das Flores, Vila Velha - ES, 29115-333
Praia da Sereia (Praia da Costa)
Horário: A partir de 7h
Atividades abertas para participação do público geral
- Kickboxing
- Patins
- Capoeira
- Aula de Ritmos
- Pipas
- Clube de Dança
- Atividades Lúdicas e Recreação
Torneios
- Futevôlei
- Skate
- BMX
- Futsal
- Vôlei
- Vôlei de Praia
*Programação provisória e sujeita a alterações.