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27 de maio

Confira a programação do Estação Esporte na Serra

O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:41

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:41

Estação Esporte - Serra
Estação Esporte - Serra. Crédito: Ilustração/ A Gazeta
O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. Confira a programação esportiva na Serra!

Serra

  •  Local: Estação Cidadania e Cultura, Novo Porto Canoa - Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215
    Horário: A partir de 7h

    Atividades abertas para participação do público geral
  • Vôlei
  • Futevôlei
  • Skate
  • Academia POP/Calistenia
  • Xadrez
  • Futsal
  • Aula de Ritmos
  • Ginástica
  • Judô
  • Hit Gap
  • Sessão de Cinema
  • Atividades Lúdicas e Recreação

    Torneio
  • Campeonato Estadual de Karatê
*Programação provisória e sujeita a alterações.

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