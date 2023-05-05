Confira a programação do Estação Esporte na Serra

O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. Confira a programação esportiva na Serra!
Serra
- Local: Estação Cidadania e Cultura, Novo Porto Canoa - Av. Domingos José Martins, 142 - El'dourado, Serra - ES, 29169-215
Horário: A partir de 7h
Atividades abertas para participação do público geral
- Vôlei
- Futevôlei
- Skate
- Academia POP/Calistenia
- Xadrez
- Futsal
- Aula de Ritmos
- Ginástica
- Judô
- Hit Gap
- Sessão de Cinema
- Atividades Lúdicas e Recreação
Torneio
- Campeonato Estadual de Karatê
*Programação provisória e sujeita a alterações.