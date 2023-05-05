Confira a programação do Estação Esporte em Vitória

O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. Confira a programação esportiva em Vitória!
Vitória
- Local: Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho - Sesport, em Bento Ferreira
Horário: A partir de 7h
Atividades abertas para o público geral
- Cerimônia de Abertura
- Break Dance
- Taekwondo
- Vôlei de Praia
- Praia Acessível
- Hidroginástica
- Ginástica
- Futevôlei
- Futsal (aos intervalos)
- Atividades Lúdicas e Recreação
Torneios
- Estadual de Vôlei sub-16 e sub-18 (masculino e feminino)
- Taça Metropolitana de Handebol (masculino e feminino)
- Seminário Poomsae de Taekwondo com Mestre Lim
- Ginástica de Gala
*Programação provisória e sujeita a alterações.