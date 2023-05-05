Confira a programação do Estação Esporte em Cariacica

O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. Confira a programação esportiva em Cariacica!
Cariacica
- Local: Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá
Horário: A partir de 7h
Atividades abertas para a participação do público geral
- Ginástica/Circuito de Ginástica
- Ginástica Rítmica
- Ballet
- Paratletismo
- Tênis de Mesa
- Aula de Ritmos
- Futsal (aberto aos intervalos)
- Hand Beach (aberto aos intervalos)
- Handebol
- Judô
- Karatê
- Jiu-Jítsu
- Futebol
- Beach Soccer
- Atividades Lúdicas e Recreação
*Programação provisória e sujeita a alterações.