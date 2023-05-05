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27 de maio

Confira a programação do Estação Esporte em Cariacica

O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:46

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:46

Estação Esporte - Cariacica
Estação Esporte - Cariacica. Crédito: Ilustração/ A Gazeta
O mais novo projeto da Rede Gazeta está no ar! O Estação Esporte chega focado em promover o esporte capixaba por meio da cidadania e inclusão social, independente da classe social ou idade. Por meio do esporte podemos falar de superação, companheirismo e de amizade. E essa é a missão do Estação.
O projeto consiste na cobertura de diversas atividades esportivas na Grande Vitória, reafirmando a importância da prática de atividades físicas em todas as idades e lugares. Confira a programação esportiva em Cariacica!

Cariacica

  • Local: Estação Cidadania - Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Itacibá
    Horário: A partir de 7h

    Atividades abertas para a participação do público geral
  • Ginástica/Circuito de Ginástica
  • Ginástica Rítmica
  • Ballet
  • Paratletismo
  • Tênis de Mesa
  • Aula de Ritmos
  • Futsal (aberto aos intervalos)
  • Hand Beach (aberto aos intervalos)
  • Handebol
  • Judô
  • Karatê
  • Jiu-Jítsu
  • Futebol
  • Beach Soccer
  • Atividades Lúdicas e Recreação
*Programação provisória e sujeita a alterações.

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