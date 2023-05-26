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Estação Esporte

O que devo ou não comer antes de uma atividade física?

Na dica número 8, a nutricionista Caroline Ribeiro dá dicas para a refeição pré-treino
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 mai 2023 às 21:18

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 21:18

Estação Esporte inicia uma série de dez dicas de saúde. Até o dia 27 de maio, data marcada para o evento que acontece em quatro cidades da Grande Vitória, você acompanha dicas diárias envolvendo preparação física e saúde nutricional. Profissionais especializados nos assuntos abordam temas importantes de uma maneira simples e prática para o seu cotidiano. Serão duas dicas por dia.
Siga o @estacaoesportees no Instagram para ficar por dentro de tudo e acompanhe as novidades no site A Gazeta. Não fique de fora e garanta a sua participação no Estação Esporte.
Fique por dentro de todas as dicas próximas dicas:
  1. Duração x frequência: como saber se estou me exercitando menos ou mais que o ideal? - Com o preparador físico Igor Pimentel
  2. Qual a importância das proteínas? E quais são os principais sinais que você consome pouca proteína? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
  3. Como a qualidade do sono pode interferir no meu exercício? - Com o preparador físico Igor Pimentel
  4. Diverso e colorido: como montar o prato de almoço ideal? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
  5. Academia ou sala de estar: há lugar ideal para o exercício físico? - Com o preparador físico Igor Pimentel
  6. Estratégias para controlar a fome durante a tarde - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
  7. Devo fazer exames médicos antes de começar a praticar um esporte? - Com o preparador físico Igor Pimentel
  8. O que devo ou não comer antes de uma atividade física? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro
  9. Lazer, mas sem exageros: como o álcool pode atrapalhar a preparação física - Com o preparador físico Igor Pimentel
  10. Como pouco e não emagreço. Por quê? - Com a nutricionista Caroline Ribeiro

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Estação Esporte está com inscrições abertas. Não fique fora dessa!

Estação Esporte: tudo o que você precisa saber

Confira a programação com 24 horas de atividades do Estação Esporte

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