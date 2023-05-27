Programação do Estação Esporte é sucesso em Vila Velha

Estação Esporte é suceso absoluto em Ilha das Flores, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A programação do Estação Esporte segue bombando em Vila Velha. Desde 8h30 deste sábado (27), diversos atletas participam das várias atividades esportivas, como torneios de futsal, vôlei, pipas, além de atividades lúdicas e recreativas.

O projeto é uma realização da Rede Gazeta e visa promover a prática esportiva no Espírito Santo, trazendo cidadania através da inclusão social. São 24h de programação em quatro cidades da Grande Vitória.

Um dos organizadores do Estação Esporte em Vila Velha, Lenon Oliveira acredita que o evento superou todas as expectativas. “A comunidade anseia por eventos como esse, é uma comunidade que precisa disso e nós vemos como um investimento. A comunidade abraçou e isso engrandeceu o Estação”, afirmou.

Waldemar Junior, treinador do time de futsal Alvoradinha, agradeceu a oportunidade de participar da programação. “É ótimo poder tirar essas crianças da rua, a organização está de parabéns, faz muito tempo que não temos uma competição como essa e só temos que agradecer, é uma alegria imensa para os meninos”, exaltou.