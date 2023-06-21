Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Após brilharem no Pan, ginastas capixabas miram bom desempenho no Mundial
Orgulho

Após brilharem no Pan, ginastas capixabas miram bom desempenho no Mundial

Débora Medrado, Sofia Madeira e Giovanna Santos deram um verdadeiro espetáculo e conquistaram ao todo 9 medalhas para o Brasil
Redação Integrada

21 jun 2023 às 12:02

O Pan-Americano de Ginastica Rítmica, realizado em Guadalaraja, no México, foi um verdadeiro sucesso para a Seleção Brasileira. Com a participação das capixabas Débora Medrado, Sofia Madeira e Giovanna Santos, o Brasil conquistou o primeiro lugar geral no conjunto e o segundo no individual. Foram 9 medalhas conquistadas ao todo durante a competição. 
Um feito inédito e muito importante já que a conquista dá direito a uma vaga no Mundial, que acontece no final de agosto na Espanha. E é o mundial que decide quem vai para as Olimpíadas do ano que vem, em Paris. Por isso, fomos conferir como é a rotina das capixabas, como são os treinos e também um pouquinho da vida pessoal delas.  Confira o vídeo acima! 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados