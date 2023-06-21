Após brilharem no Pan, ginastas capixabas miram bom desempenho no Mundial

O Pan-Americano de Ginastica Rítmica, realizado em Guadalaraja, no México, foi um verdadeiro sucesso para a Seleção Brasileira. Com a participação das capixabas Débora Medrado, Sofia Madeira e Giovanna Santos, o Brasil conquistou o primeiro lugar geral no conjunto e o segundo no individual. Foram 9 medalhas conquistadas ao todo durante a competição.
Um feito inédito e muito importante já que a conquista dá direito a uma vaga no Mundial, que acontece no final de agosto na Espanha. E é o mundial que decide quem vai para as Olimpíadas do ano que vem, em Paris. Por isso, fomos conferir como é a rotina das capixabas, como são os treinos e também um pouquinho da vida pessoal delas. Confira o vídeo acima!