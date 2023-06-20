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Ouro

Atleta capixaba conquista ouro no vôlei sentado no Parapan de Bogotá

Karoline Castro é natural de Itaipava, em Itapemirim, e brilhou com a seleção brasileira e foi eleita a melhor levantadora do torneio
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

20 jun 2023 às 15:35

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 15:35

A capixaba Karoline Castro é campeã pan-americana de vôlei sentado. A paratleta, que é natural de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, faz parte da seleção brasileira que obteve a conquista em Bogotá, na Colômbia, ao vencer rivais como Argentina e Venezuela. 
“Ganhamos todos os jogos sem perder nenhum set. Conquistamos a medalha de ouro e eu fui eleita a melhor levantadora do campeonato. Parecia até um sonho. Até agora acho que a ficha não caiu, e nem sei se vai cair também. Foi muito perfeito!”, vibrou a capixaba. 
A manicure Luzia Maria, mãe de Karol acompanha todo o crescimento da jovem no esporte, cada conquista é motivo de orgulho. “Foi uma emoção muito grande. A gente ficou daqui vibrando. Chorando. Gritando, mandando mensagem pra todo mundo, falando que Karol era ouro e foi muito maravilhoso”, disse a Luzia.

Início em outro esporte e sonho com Paralimpíadas

Atleta capixaba conquista ouro no vôlei sentado
Atleta capixaba conquista ouro no vôlei sentado Crédito: Arquivo Pessoal
Em casa, Karol relembra que tudo começou por acaso. “Eu jogava tênis de mesa na escola e meu professor me chamou despretensiosamente para jogar em Vitória e eu perdi todas as partidas, foi terrível! Mas eu recebi o convite para participar de um campeonato paralímpico em São Paulo. Eu fui e em 2017 consegui quatro medalhadas, duas de ouro e duas de prata. Fiquei no tênis de mesa até 2018. E uma técnica de Linhares queria montar um time de vôlei sentado, só que era misto. Só tinha uma menina. Ela me chamou, fui na doideira dela e estou aí até hoje”, contou. 
E é em casa que Karol dá um jeito de treinar no espaço que tem, como na sala, e o motivo para tanta dedicação é que vem mais competição por aí. “Estou embarcando para Goiânia para a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro. Vou jogar por um time lá de Aracaju e nossas expectativas estão altas, a gente quer chegar no pódio. Meu coração é todo do vôlei”, finalizou a atleta que mira a convocação para as Paralimpíadas de Paris, em 2024.

Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2023

A delegação brasileira encerrou os Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2023 na 4ª posição no ranking geral com a conquista de 52 medalhas (30 ouros, 13 pratas e nove bronzes). O evento contou com disputas em 12 modalidades para atletas de 12 a 20 anos, e teve a participação de 96 atletas brasileiros.
O evento, que ocorreu na primeira quinzena deste mês, contou com aproximadamente 900 atletas de 21 países. A competição estava inicialmente marcada para 2021, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.
A edição de Bogotá foi a quinta da história dos jogos Parapan-Americanos de Jovens. A primeira ocorreu há 18 anos, em Barquisimeto, na Venezuela. A estreia brasileira se deu em 2009, coincidentemente, também na capital colombiana.

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