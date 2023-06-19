Hugo Cibien avalia participação na etapa de Cascavel da Stock Series

Hugo Cibien avalia três etapas de Cascavel como positivas Crédito: Ricardo Saibro

A etapa de Cascavel, disputada no último fim de semana, marcou o fim da primeira metade da temporada 2023 da Stock Séries. O piloto capixaba Hugo Cibien encerrou a participação na etapa com um 8°, um 11° e um 7° lugares nas três provas. Ele se encontra agora na 7° colocação da categoria de acesso à Stock Pro.

Independentemente de números, o piloto capixaba faz um balanço da sua adaptação ao carro e ao trabalho nas corridas. “Essa etapa de Cascavel mostrou muito do que é a categoria: foram poucos treinos livres, às vezes, em condições de pista úmida, diferente do que encontraríamos na classificação e nas corridas. No meu caso, não consegui andar com os pneus novos na pista seca, e isso dificulta a classificação. Nas corridas, meu principal desafio continua sendo encontrar um acerto de carro e um ritmo mais adequados às provas de 20 e 25 minutos, muito rápidas”, comentou.

Segundo ele, a diferença de dinâmica das provas na Stock Series tem sido um desafio. “Estou acostumado às corridas de endurance, onde nada se resolve na largada, e isso vem se refletindo não somente na minha tocada, que tem que ser mais agressiva desde o início, e sem chance de erros, porque não há tempo de recuperar, mas também na comunicação com a equipe no sentido de fazer um acerto onde o carro renda desde o início. O que tem acontecido é que chego ao fim das provas andando no ritmo do pessoal do pódio, mas obviamente, o objetivo é ter esse ritmo a corrida toda”, avalia.