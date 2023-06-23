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Prática esportiva

Conselho de Educação Física do ES realiza cursos de vôlei de praia e futevôlei

A professora Janaína Roque e o medalhista olímpico Fábio Luiz ministrarão os cursos que acontecem no sábado (24), na Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 19:11

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 19:11

Pessoas praticam atividades físicas na Praia da Costa durante a pandemia do novo coronavírus
Praia da Costa é um dos points de vôlei de praia e futevôlei no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Praticar esporte na praia é uma maneira fantástica de aproveitar o ar livre, desfrutar da natureza e colher diversos benefícios para a saúde física e mental. E o esporte é uma excelente ferramenta quando o assunto é ganho de condicionamento física, queima de colorias e fortalecimento muscular.
Por esses e vários outros motivos, o Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF22) realizará no próximo sábado (23), de 7h as 11h, os cursos de Introdução ao Vôlei de Praia e Introdução ao Futevôlei com a participação da professora Janaína Roque e do medalhista olímpico Fábio Luiz, na Praia da Costa, em Vila Velha.
O ex-jogador conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim em 2008, ao lado de seu parceiro Márcio Araújo. Ele é nascido em Marataízes e é motivo de muito orgulho para o Espírito Santo. Além de medalhista olímpico, Fábio também foi campeão mundial em 2005.
Durante o curso, ele vai mostrar aos profissionais como o treinamento do vôlei deve se tornar atrativo para crianças e adolescentes, considerando que o fundamento de qualquer esporte é uma questão mais maçante e cansativa. “Não podemos dissociar a diversão da aplicação correta das técnicas, mas devemos, enquanto especialistas, mostrar que a modalidade pode ser divertida e lúdica. A atividade tem que ser atrativa para que as crianças tenham gosto pelo esporte.”]
Segundo o presidente do CREF22, Michel Sibilio, “os atletas são um orgulho para nosso estado e para os capixabas. São exemplos de superação e atitude. E é isso que queremos difundir ao longo da nossa atuação na categoria. O objetivo dos cursos oferecidos aos profissionais, é proporcionar a especialização e o aprimoramento para serem multiplicadores dos esportes e, consequentemente, proporcionarem saúde às pessoas.”

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