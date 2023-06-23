Conselho de Educação Física do ES realiza cursos de vôlei de praia e futevôlei

Praia da Costa é um dos points de vôlei de praia e futevôlei no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Praticar esporte na praia é uma maneira fantástica de aproveitar o ar livre, desfrutar da natureza e colher diversos benefícios para a saúde física e mental. E o esporte é uma excelente ferramenta quando o assunto é ganho de condicionamento física, queima de colorias e fortalecimento muscular.

Por esses e vários outros motivos, o Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF22) realizará no próximo sábado (23), de 7h as 11h, os cursos de Introdução ao Vôlei de Praia e Introdução ao Futevôlei com a participação da professora Janaína Roque e do medalhista olímpico Fábio Luiz, na Praia da Costa, em Vila Velha.

O ex-jogador conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim em 2008, ao lado de seu parceiro Márcio Araújo. Ele é nascido em Marataízes e é motivo de muito orgulho para o Espírito Santo. Além de medalhista olímpico, Fábio também foi campeão mundial em 2005.

Durante o curso, ele vai mostrar aos profissionais como o treinamento do vôlei deve se tornar atrativo para crianças e adolescentes, considerando que o fundamento de qualquer esporte é uma questão mais maçante e cansativa. “Não podemos dissociar a diversão da aplicação correta das técnicas, mas devemos, enquanto especialistas, mostrar que a modalidade pode ser divertida e lúdica. A atividade tem que ser atrativa para que as crianças tenham gosto pelo esporte.”]