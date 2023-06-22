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Cetaf encerra primeira etapa da LDB com mais uma vitória

Após começar com três derrotas consecutivas, equipe capixaba derrotou o Joinville por 64 a 58 e conquistou a segunda vitória seguida na competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 14:44

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 14:44

Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a competição após 10 anos
Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a competição após 10 anos Crédito: Cetaf/Divulgação
A equipe do Cetaf/Vila Velha derrotou o Joinville por 64 a 58 pela Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) na noite desta quarta-feira (21). Essa foi a segunda vitória dos capixabas na competição e marcou o fim da primeira etapa de disputa. O Cetaf iniciou a competição com três derrotas para Caxias do Sul, Pato Basquete e Coritiba Monsters, mas emendou duas vitórias contra União Corinthians e Joinville.
Pelo segundo jogo consecutivo, o destaque da vitória do time foi o ala-pivô Wanderley Bonatti, que marcou 24 pontos e foi o cestinha da partida. O ala Pedro Lucas, com 13 pontos, e o pivô Lorenzo Gouvea, com 10, também chegaram aos dois dígitos.
Bonatti teve 100% de aproveitamento nos arremessos de três pontos e estabeleceu o novo recorde de eficiência da LDB 2023, com índice 39, somado a 24 pontos, 15 rebotes, 4 assistências, roubadas de bola e 3 tocos. O atleta falou um pouco sobre o início da competição para a equipe e sobre seu desempenho individual.
Wanderley Bonatti foi um dos destaques da equipe na partida
Wanderley Bonatti foi um dos destaques da equipe na partida Crédito: Divulgação
“Nosso time foi muito bem. Os três primeiros jogos foram difíceis e conseguimos aprender com os erros para alcançar essas duas vitórias nos dois últimos jogos. Com relação ao meu desempenho, acho que foi bem também, mas preciso agradecer aos meus companheiros de time. É uma bola que alguém se esforça para recuperar, é um arremesso que o outro pega o rebote e dá uma assistência. Acho que temos tudo para fazer uma segunda fase ainda melhor que essa primeira”, disse Bonatti.

Segunda etapa

Apesar de ter perdido as três primeiras partidas no LDB, as duas vitórias seguidas fizeram o Cetaf dar um salto na tabela e melhorar sua classificação geral, somando sete pontos.
Agora, a equipe volta para o Espírito Santo para se preparar para a segunda etapa da competição, que já acontece em julho. Nesta nova etapa, o time capixaba vai jogar em São Paulo, no ginásio do Paulistano. Os jogos serão contra o próprio Paulistano (SP), Tijuca (RJ), Franca (SP), Rio Claro (SP), São Paulo (SP) e Corinthians (SP).

LDB 2023

A fórmula de disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) para esta temporada também já está definida. As 24 equipes serão distribuídas em dois grupos com 12 times. Na fase de classificação, cada equipe jogará 11 vezes, enfrentando todos os demais adversários do grupo.
As quatro melhores equipes de cada grupo se classificam para a etapa final, que acontece entre o final de agosto e o início de setembro, na sede do Paulistano, em São Paulo.

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