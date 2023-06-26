Corrida de São Pedro bate recorde de participantes em Cachoeiro

Mais de 2 mil pessoas participaram da competição, que é realizada em homenagem ao padroeiro da cidade. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

A 43ª Corrida de São Pedro bateu o recorde de inscritos em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Realizada nesse domingo (25), a competição, que já é tradição no município, contou com mais de 2 mil corredores e foi marcada pela diversidade e superação.

Os melhores colocados dividiram a premiação total de R$ 20 mil. Na prova de 5km, os vencedores foram Maquezile Gabriel Pio e Dayani Salarini da Silva. Já na prova de 10 km, Wilson da Silva Araújo e Mirlene da Silva dos Santos foram os melhores colocados.

Entre os 2 mil atletas, muitas pessoas que vivem com algum tipo de limitação também ajudaram a abrilhantar a competição, como é o caso do filho da Maria de Sousa que é atleta paralímpico e participou da corrida. “O importante é participar. Eu e meu garotão aqui. Eu estou vindo por causa dele. Ele é especial e nós gostamos muito de participar”, disse Maria em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.

"A corrida de São Pedro é sempre gratificante. Pra gente que corre, é o ponto alto da festa de Cachoeiro. Não só eu mas para o meu filho de quatro anos também. É a segunda corrida dele" Tiago - competidor

Um dos pontos marcantes da corrida foi a inclusão e superação de pessoas com deficiência. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

A Prova

Os competidores acordaram cedo para participar da corrida. Às 6h30 eles já estavam a postos na Praça de Fátima esperando a largada para os dois percursos de 5k e 10 km.

Na prova de 5km, o trajeto foi pela avenida Beira Rio, seguindo pela Ponte Guadalajara (Ilha da Luz), rua Samuel Levy, avenida Pinheiro Júnior, Ponte Fernando de Abreu (ponte municipal), finalizando na Praça de Fátima.

Já na prova de 10 km, os corredores seguiram pela avenida Pinheiro Júnior em direção à rua Moreira até à João Valdino, que dá acesso à Ponte do Arco. Depois, foram pela rua Ludário Fonseca (bairro Arariguaba), retornando pela rua Amâncio Silva (Baiminas), Dr. Deolindo, rua 25 de Março, Praça Jerônimo Monteiro e, por fim, na Praça de Fátima.