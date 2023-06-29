Flamengo acerta a contratação de Didi Louzada para a disputa da NBB

Didi Louzada é do Flamengo. Após sondagens da equipe carioca pelo ala capixaba, está confirmado o vínculo do atleta com o clube Rubro-Negro. Didi chega para ser titular absoluto na disputa da próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).
O jogador ainda não oficializou a contratação em suas redes sociais, mas uma fonte de A Gazeta ligada ao atleta confirmou a transferência, que passa por detalhes burocráticos para a divulgação.
Didi Louzada tem 23 anos e nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. No Brasil, atuou pela equipe do Franca, onde obteve destaque e chegou a ser draftado em 2019 pelo Atlanta Hawks, na 35ª posição. Acabou indo parar no New Orleans Pelicans por conta de uma troca feita entre as equipes, referente a essa escolha no draft.
O Ala passou por um período de adaptação no Sydney Kings, da Austrália. Em 2022, foi trocado para o Portland Trail Blazers, mas não chegou a atuar por lá. No mesmo ano, Didi assinou um contrato com o Cleveland Cavaliers e foi enviado para disputar a G-League pelo Cleveland Cherge, filiada dos Cavs na Liga de Desenvolvimento.