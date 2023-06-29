Flamengo acerta a contratação de Didi Louzada para a disputa da NBB

O jogador ainda não oficializou a contratação em suas redes sociais, mas uma fonte de A Gazeta ligada ao atleta confirmou a transferência, que passa por detalhes burocráticos para a divulgação.

O Ala passou por um período de adaptação no Sydney Kings, da Austrália. Em 2022, foi trocado para o Portland Trail Blazers, mas não chegou a atuar por lá. No mesmo ano, Didi assinou um contrato com o Cleveland Cavaliers e foi enviado para disputar a G-League pelo Cleveland Cherge, filiada dos Cavs na Liga de Desenvolvimento.