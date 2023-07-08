Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma vez

Vila Velha recebe Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3

Partidas acontecem no sábado (8) e domingo (9), no ginásio do Cetaf, no bairro Divino Espírito Santo

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 11:22
Diferentemente do basquete tradicional que conta com 5 jogadores de cada lado, o 3x3 possui apenas 3 atletas por equipe
Diferentemente do basquete tradicional, que conta com 5 jogadores de cada lado, o 3x3 possui apenas 3 atletas por equipe Crédito: Divulgação
Vila Velha será sede de mais uma competição de basquete. Após a realização do Campeonato Brasileiro Sub-17, a cidade receberá o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. As partidas do torneio, realizado em parceria pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), serão realizadas neste final de semana, no ginásio do Cetaf.
Com início previsto para às 10h nos dois dias, os confrontos se estendem até o domingo (9) às 16h, quando está previsto para acontecer a grande final. Serão 18 equipes masculinas e femininas que estarão no Espírito Santo para se enfrentar em busca do título.
No naipe masculino participam do torneio os seguintes times: Aeroclube, Cerrado, Desportivo, Instituto Futuros Craques, Minas Tênis Clube, Praia Clube, Tijuca Tênis Clube, ASAS Fenix, De Rosis e Cetaf, anfitrião do evento.
Já pelo feminino, as equipes participantes serão: Aeroclube, Cerrado, Desportivo, Instituto Futuros Craques, ASSEO, De Rosis, Cetaf e Ladies.
A segunda etapa do torneio está prevista para o dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro. Cada etapa classifica os 6 primeiros de cada naipe para a fase final do torneio.

Serviço

Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3
  • Data: sábado (8) e domingo (9)
  • Horário: a partir das 10 horas, nos dois dias
  • Local: ginásio do Cetaf, em Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • Entrada gratuita

Veja Também

Confira o calendário de corridas de rua para o mês de julho no ES

Paulo André Camilo conquista o título dos 100m rasos no Troféu Brasil

DisNEYlândia: Neymar divulgou imagens aéreas de sua mansão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados