Vila Velha recebe Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3

Vila Velha será sede de mais uma competição de basquete. Após a realização do Campeonato Brasileiro Sub-17, a cidade receberá o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. As partidas do torneio, realizado em parceria pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), serão realizadas neste final de semana, no ginásio do Cetaf.
Com início previsto para às 10h nos dois dias, os confrontos se estendem até o domingo (9) às 16h, quando está previsto para acontecer a grande final. Serão 18 equipes masculinas e femininas que estarão no Espírito Santo para se enfrentar em busca do título.
No naipe masculino participam do torneio os seguintes times: Aeroclube, Cerrado, Desportivo, Instituto Futuros Craques, Minas Tênis Clube, Praia Clube, Tijuca Tênis Clube, ASAS Fenix, De Rosis e Cetaf, anfitrião do evento.
Já pelo feminino, as equipes participantes serão: Aeroclube, Cerrado, Desportivo, Instituto Futuros Craques, ASSEO, De Rosis, Cetaf e Ladies.
A segunda etapa do torneio está prevista para o dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro. Cada etapa classifica os 6 primeiros de cada naipe para a fase final do torneio.
Serviço
Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3
- Data: sábado (8) e domingo (9)
- Horário: a partir das 10 horas, nos dois dias
- Local: ginásio do Cetaf, em Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Entrada gratuita