Vila Velha recebe Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3

Diferentemente do basquete tradicional, que conta com 5 jogadores de cada lado, o 3x3 possui apenas 3 atletas por equipe

No naipe masculino participam do torneio os seguintes times: Aeroclube, Cerrado, Desportivo, Instituto Futuros Craques, Minas Tênis Clube, Praia Clube, Tijuca Tênis Clube, ASAS Fenix, De Rosis e Cetaf, anfitrião do evento.

Já pelo feminino, as equipes participantes serão: Aeroclube, Cerrado, Desportivo, Instituto Futuros Craques, ASSEO, De Rosis, Cetaf e Ladies.

A segunda etapa do torneio está prevista para o dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro. Cada etapa classifica os 6 primeiros de cada naipe para a fase final do torneio.