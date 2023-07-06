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DisNEYlândia: Neymar divulgou imagens aéreas de sua mansão

A mansão está localizada no Condomínio AeroRural, é e possui um lago artificial de 1 mil m², pista de kart, campo de futebol, quadra de futebol de areia, uma quadra de tênis e três piscinas.

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 19:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2023 às 19:11
Neymar publicou imagens aéreas de sua nova mansão nas redes sociais
Neymar publicou imagens aéreas de sua nova mansão nas redes sociais Crédito: Instagram @neymarjr/Reprodução
Em um dia ensolarado, Neymar aproveitou para fazer um passeio de helicóptero sobrevoando sua própria mansão nesta quinta-feira (6). O objetivo era capturar imagens aéreas de sua nova propriedade em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na legenda, o jogador fez um jogo de palavras com seu nome e um famoso parque de diversões: "DisNEYlândia".
A mansão está localizada no Condomínio AeroRural e é avaliada em R$ 28 milhões. A área possui um lago artificial de 1 mil m², pelo qual Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões devido ao desmatamento da área verde e ao desvio de rio, conforme determinado pela secretaria de Meio Ambiente do município.
Do alto, é possível ter uma noção da extensão do terreno, com mais de 10 mil m². Neymar encomendou aos arquitetos uma área de lazer completa, incluindo até uma pista de kart. No entanto, o projeto não para por aí. Além de um campo de futebol, a propriedade possui uma quadra de futebol de areia, uma quadra de tênis e três piscinas.
O atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain também exigiu a construção de um heliponto, uma marina para três lanchas e uma área comodidades, como sala, cozinha e suítes, para hospedar amigos e pessoas menos próximas da família. Esse novo espaço pode ser considerado um anexo da mansão no condomínio Portobello, que possui 5 mil metros quadrados e seis suítes. Além disso, há um espaço gourmet, adega subterrânea climatizada, SPA, sauna a vapor e até uma sala de massagem.

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