Neymar admite erro e se desculpa com namorada após rumores de traição

Neymar e Bruna Biancardi estão esperando um filho Crédito: Instagram/Reprodução

Após rumores de traição nas redes sociais, Neymar veio a público nesta quarta-feira para admitir que errou com Bruna Biancardi, namorada do atacante e que está a espera do primeiro filho do casal (o segundo de Neymar) e pedir desculpas. Em nota publicada em suas redes sociais, o jogador reconheceu um "erro", sem dar detalhes.

Nos últimos dias, a colunista Fábia Oliveira divulgou vídeo que comprovaria uma suposta traição conjugal do jogador do Paris Saint-Germain com a influenciadora Fernanda Campos. Eles manteriam contato desde o ano passado, segundo a colunista.

Nesta quarta, Neymar publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Bruna. Na legenda, pediu desculpas à namorada pela "exposição" e ataques que sofreu nos últimos dias. "Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família", disse, em referência à gravidez da namorada - o jogador ainda não revelou se será pai de menino ou menina.

"(Vou) Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", escreveu o jogador da seleção brasileira.

Ele não usou o termo "traição" em seu pedido de desculpas, mas admite que errou na relação com sua namorada. "Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade."

Neymar, que restringe os comentários de pessoas que não segue em suas publicações no Instagram, recebeu mais de 100 mensagens em seu apoio após admitir o erro. Entre eles, Luva de Pedreiro, Nenê, Felipe Prior e Marvvila foram algumas das personalidades que comentaram na nota do jogador.