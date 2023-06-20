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Reforço

Fortaleza anuncia a contratação do atacante Marinho, ex-Flamengo

O jogador chega ao clube cearense com contrato válido até 31 de dezembro de 2025. O Leão do Pici adquiriu 100% dos direitos econômicos de Marinho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2023 às 19:26

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 19:26

Marinho foi afastado dos treinos no Flamengo por tempo indeterminado
Marinho chega com moral ao Fortaleza mesmo após receber críticas no Flamengo Crédito: Redes Sociais
O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (20), a contratação do atacante Marinho, que estava no Flamengo. O jogador chega ao clube cearense com contrato válido até 31 de dezembro de 2025. O Leão do Pici adquiriu 100% dos direitos econômicos de Marinho.
Nas redes sociais, o Fortaleza usou alguns memes relacionados ao jogador, como o "sabia não" e o "mini míssil aleatório". A contratação foi celebrada pelo presidente Marcelo Paz, que classificou o atacante como "jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro". O dirigente também salientou a concorrência no mercado da bola.
"O Marinho é uma importante aquisição do Fortaleza. Com a saída do Moisés, a gente precisava repor com jogador de ataque com características de finalização, drible no melhor nível possível. O atleta estava no Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e é um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro. Foi uma negociação difícil porque muitos clubes estavam interessados, do eixo Sul-Sudeste, mas ele optou por vir para o Fortaleza pelo projeto, possibilidade de ser um protagonista, estabilidade do clube e pelo desafio de vencer com a gente também", disse o dirigente ao site oficial.
Marinho chegou ao acordo com o Flamengo e rescindiu o vínculo nesta segunda-feira (19). Ele não estava nos planos da comissão técnica rubro-negra. Ele havia sido afastado em maio por questões disciplinares e integrado há alguns dias. Neste período, o São Paulo demonstrou interesse no atacante, mas as negociações não avançaram da forma que se imaginava.

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