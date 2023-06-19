CBF define Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção

Anúncio oficial só deve ser feito em Janeiro de 2024 Crédito: Divulgação

A Seleção Brasileira tem um novo treinador. Segundo o apresentador do canal SporTV André Rizek, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a um acordo com Carlo Ancelotti para o ano que vem. O anúncio oficial, no entanto, não acontecerá agora devido ao fato do treinador ainda possuir um contrato com o Real Madrid até junho de 2024.

A definição ocorreu após as duas reuniões entre o italiano e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, na semana passada na Espanha. A ideia é que o novo comandante indique um profissional de sua confiança para realizar a transição juntamente com Ramon Menezes enquanto não assume o comando da equipe.

O Real Madrid, atual clube de Ancelotti, já está ciente da decisão do treinador. Em janeiro, será entregue uma carta assinada pelo profissional ao clube, informando de forma oficial que não tem a intenção de renovar seu contrato. Somente após a entrega dessa carta que o anúncio será feito. Até lá, as informações virão apenas dos bastidores da CBF.