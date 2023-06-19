Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • CBF define Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção
Martelo Batido

CBF define Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção

Segundo a informação do apresentador André Rizek, do SporTV, a entidade firmou acordo para o treinador assumir a equipe a partir de 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2023 às 14:36

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 14:36

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid
Anúncio oficial só deve ser feito em Janeiro de 2024 Crédito: Divulgação
A Seleção Brasileira tem um novo treinador. Segundo o apresentador do canal SporTV André Rizek, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a um acordo com Carlo Ancelotti para o ano que vem. O anúncio oficial, no entanto, não acontecerá agora devido ao fato do treinador ainda possuir um contrato com o Real Madrid até junho de 2024.
A definição ocorreu após as duas reuniões entre o italiano e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, na semana passada na Espanha. A ideia é que o novo comandante indique um profissional de sua confiança para realizar a transição juntamente com Ramon Menezes enquanto não assume o comando da equipe.
O Real Madrid, atual clube de Ancelotti, já está ciente da decisão do treinador. Em janeiro, será entregue uma carta assinada pelo profissional ao clube, informando de forma oficial que não tem a intenção de renovar seu contrato. Somente após a entrega dessa carta que o anúncio será feito. Até lá, as informações virão apenas dos bastidores da CBF.
A primeira possível novidade que será implantada pela nova comissão técnica é a extinção do cargo de Coordenador de Seleções, antes exercido pelo ex-jogador Juninho Paulista. Isso se deve ao fato do atual presidente da confederação praticamente já estar atuando na função, e também pelo peso do nome do novo treinador, que é 4 vezes campeão da Liga dos Campeões.

Veja Também

Julgamento de Daniel Alves tem data definida, diz jornal

Entrosada, Seleção Brasileira bate Guiné por 4 a 1 em amistoso na Espanha

Sampaoli revela passado com Flamengo e promete encontrar DNA do time

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Futebol Seleção brasileira Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados